Salas recrea celebración del Matador y cuenta inéditas cábalas de Francia 98: “Ocupé el mismo…”

Salas se une al grupo de leyendas mundialistas, protagonistas de la campaña global de Tequila Don Julio y su edición limitada de 1942.

El fútbol y la cultura siempre han estado unidos, y mientras se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026, Tequila Don Julio se une al juego con una botella de edición limitada de su variante de lujo 1942, un homenaje al arte de la elaboración del tequila y a la magia atemporal del fútbol.

Para anunciar la llegada a Chile de la edición limitada, Don Julio se unió a una leyenda del fútbol chileno y la historia de los mundiales: Marcelo Salas, el “Matador”, recreó su icónica celebración de gol, con rodilla al piso y el brazo al cielo, levantando la luminosa botella dorada, inspirada en el trofeo oficial del Mundial.

Salas y su icónica celebración

La icónica celebración de Marcelo Salas

En este contexto, Salas comentó sobre algunas de sus cábalas en Francia 98: “Una de mis cábalas en Francia ‘98 fue que me afeitaba todos los días. Ocupé el mismo gorro hasta que se rompió y siempre escuchaba The Police, eso siempre me motivaba”.

Abordando también la dupla ‘Za-Sa’: “Haber sido parte de ese grupo fue especial. Iván (Zamorano) y yo éramos casi los únicos jugadores que estaban en el extranjero. Haber ganado a Brasil en Eliminatorias con ese grupo fue especial”.

Salas se une así a un selecto grupo de leyendas mundialistas, entre ellos el francés Thierry Henry y el brasileño Roberto Carlos, protagonistas de la campaña global de Tequila Don Julio y su edición limitada de 1942. La presencia de estos nombres eleva la colaboración más allá del producto; se trata de legado, nostalgia y celebrar momentos que perduran para siempre.

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Salas se une así a un selecto grupo de leyendas mundialistas, protagonistas de la campaña global de Tequila Don Julio

Solo 30 unidades disponibles en Chile

La exclusiva edición limitada de Don Julio 1942 Copa Mundial de la FIFA™ tendrá disponibles solo 30 unidades a la venta en Chile a través de La Negra, para lo cual se ha dispuesto una preinscripción entre quienes quieran adquirir una de las botellas, entre el 9 y 11 de junio.

En la víspera del arranque de la Copa del Mundo, se abrirá la compra anticipada exclusiva para quienes completaron el formulario, y finalmente, el 11 de junio -en la medida que haya stock disponiblese abrirá la venta general.

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Sobre Tequila Don Julio 1942

Producido en pequeñas cantidades y añejado durante más de 24 meses en barricas de roble blanco americano, se elabora artesanalmente en homenaje al año en que Don Julio González inició su trayectoria en la elaboración del tequila.

Ideal para degustar, se disfruta mejor solo o con hielo. Ofrece notas cálidas de roble, vainilla, agave tostado y un final que perdura como un triunfo de último minuto.