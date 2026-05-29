“Necesitamos competitividad”: Ivo Basay raya la cancha a los próximos tres refuerzos de Rangers

El “Hueso” recalcó que nadie va a jugar por ser “regalón” y trazó el principal cambio que tendrá el equipo ante Cobreloa.

Rangers de Talca empieza la operación salvación en la Primera B. El cuadro rojinegro está último con solo tres unidades. Por lo que se hace urgente sumar puntos en la recta final de la primera rueda.

Para ello, se buscó un tercer cuerpo técnico y se decidió por Ivo Basay para lograr el milagro. Por lo mismo, el “Hueso” recalcó que se buscará cambiar el chip desde el primer partido que será este domingo ante Cobreloa.

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“Hemos trabajado en la intensidad. No van a correr más que antes, pero hemos trabajado bastante. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para salir de este momento”, enfatizó el experimentado adiestrador.

“No hay ningún equipo que se acostumbre a la altura. Una de las opciones es llegar, jugar e irse altiro. Pero no podemos hacer eso. Conocemos Calama, la mayoría ha jugado ahí, tenemos que regular los esfuerzos es parte de la planificación”, complementó sobre lo que será la final del domingo.

El debut oficial de Basay con Rangers será ante Cobreloa este domingo 31 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto. Luego el último partido del primer semestre enfrenta a Santa Cruz.

Los refuerzos que busca Ivo Basay en Rangers: confirmó a Iván Rozas y busca dos puestos más

Así las cosas, Ivo Basay confesó que ya se está trabajando en los próximos tres refuerzos de Rangers para el segundo semestre.

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Entre las opciones ya deslizó que está muy cerca la carta de Iván Rozas tras su salida de Antofagasta.

“Iván es uno, lo conozco lo tuve cuando salvamos a Copiapó. Es un tremendo elemento. Nos puede dar una mano importante. Esperamos cerrarlo pronto”, aseguró Basay.

Iván Rozas dejó Antofagasta y ahora está a detalles de sumarse a Rangers.

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Luego apunto a los otros dos nombres que se necesitan para la segunda vuelta de la Liga de Ascenso Caixun. “Necesitamos otro delantero y otro defensa. Necesitamos competitividad y que no se sientan seguros en el puesto”, agregó.

Por lo mismo hizo hincapié en que nadie tiene un lugar asegurado en el plantel, ni los refuerzos que están por hacer.

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“Yo se los dije el primer día. No me caso con nombres. No tengo regalones. Yo acá a Carlos Labrin, lo conozco y fuimos campeones en Toulon. Pero va a tener que ponerse bien fisicamente para que pueda jugar. Estamos con la soga al cuello, necesitamos gente que venga se ponga los zapatos, entrene y este a disposición”, recalcó.

“No cualquiera tiene las pelotas de venir a enfrentar el desafío. Muchos le van a hacer el quite. No es fácil traer a cualquier jugador. Es un momento difícil pero para eso vinimos”, sentenció Basay.

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En resumen:

El entrenador Ivo Basay asumió en Rangers de Talca para enfrentar a Cobreloa este domingo.

El mediocampista Iván Rozas está cerca de convertirse en el primer refuerzo del club maulino.

El futbolista Carlos Labrín deberá mejorar su condición física para ser considerado en el plantel.