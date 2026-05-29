A tres puestos de Rangers: Curicó Unido oficializa a un capitán uruguayo como refuerzo

El elenco tortero no quiere sufrir en la parte baja de la tabla y ya anunció un fichaje experimentado desde el torneo charrúa.

Curicó Unido se ha ido quedando en la Primera B en las últimas fechas. Con dos puntos de 12 posibles, están solo tres lugares más arriba que el colista Rangers de Talca, su archirrival.

Por eso los torteros se movieron rápido en el mercado y ya anunciaron a potente refuerzo. Desde la primera división charrúa, el club oficializó al mediocampista Bruno Veglio.

“El volante uruguayo de 28 años, diestro, es formado en Montevideo Wanderers, donde además cerró su etapa como capitán de su escuadra en la Liga Uruguaya de Fútbol”, informó el curi.

DT de Curicó habla del fichaje y el estado de Benegas

Damián Muñoz, entrenador de Curicó Unido, habló de la importancia de la llegada de Bruno Veglio. El uruguayo llega a ponerle firmeza al mediocampo tortero, en medio de una irregular campaña.

“(Veglio) Es un volante mixto que puede acompañar también al bloque ofensivo. Tiene esas cualidades, de ataque y defensa, ese equilibrio que andamos buscando, que es lo que viene haciendo Henry (Sanhueza). Podrían coexistir los dos ahí”, dijo Damián Muñoz.

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Con miras al partido de local ante Deportes Antofagasta, este lunes a las 19.00 horas, el entrenador también comentó el estado de Leandro Benegas. El goleador curicano ha sido baja sensible por lesión en los últimos partidos.

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“Benegas ha ido evolucionando bien, entrenando de forma progesiva siendo parte de entrenamiento con normalidad. Lo más importante es que cuando vuelva, sea al 100%”, cerró.