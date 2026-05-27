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Primera B

Homenaje tras firmar convenio: popular club del fútbol chileno lanza camiseta inspirada en el Ejército

El elenco del norte del país oficializó el vínculo con la institución y remeció las redes sociales con la polera. Guiño a la Toma del Morro en la ciudad.

Por Nelson Martinez

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Novedosa camiseta se estrena en el fútbol chileno.
© San Marcos de Arica.Novedosa camiseta se estrena en el fútbol chileno.

Nueva camiseta se lanza en el fútbol chileno. El club San Marcos de Arica dio a conocer su equipación inspirada en el Ejército, donde el equipo informó de un vínculo firmado con la institución.

Según avisaron los de la puerta norte del país, la firma colaborativa tiene distintos ejes como misión. Entre ellos, “una alianza que busca fortalecer el deporte, la vida sana y el desarrollo social de nuestra ciudad”.

“Este acuerdo permitirá impulsar iniciativas orientadas al apoyo comunitario, promoción de espacios deportivos y el trabajo conjunto en beneficio de niños, jóvenes y familias ariqueñas”, informan.

Así es la camiseta de San Marcos

San Marcos de Arica dio a conocer su nueva camiseta inspirada en el Ejército de Chile, además de tener un fuerte vínculo con la historia de la zona. El equipo ya había hecho alusiones anteriores a la institución, ahora con una firma de por medio.

“Con el Morro de Arica como testigo y en una alianza histórica con el Ejército de Chile, revelamos oficialmente la camiseta exclusiva en conmemoración del glorioso 7 de Junio”, reza el escrito del equipo.

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La confección de la camiseta apunta al “hito histórico más importante de nuestra región”, como dicen en San Marcos. Y la campaña los ha acompañado, ya que siguen como avión y punteros de la Primera B.

San Marcos tiene 25 puntos, y es líder junto a Cobreloa y Santiago Wanderers. En la próxima fecha recibirán a Deportes Temuco, este sábado 30 de mayo. El partido se jugará a las 20:00 horas en el Carlos Dittborn.

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