El delantero habló luego de volver a ser considerado en la Roja y no escondió su amargura por el tiempo que estuvo lejos. Aseguró que hoy ve las cosas muy diferente.

Iván Morales ha esperado por varios años volver a ser considerado en la selección chilena. El delantero pasó de haber sido una de las cartas para la renovación a perderse en el camino como varios de su generación.

Sin embargo, esta temporada el delantero firmó con Argentinos Juniors y desde entonces su carrera ha dado un giro total. Siendo figura del Bicho, encontró un rendimiento que lo ilusiona, que lo trae de vuelta al Equipo de Todos y por el que reconoce una madurez que antes no tenía.

Este miércoles el ex Colo Colo habló en conferencia de prensa sobre su retorno a la Roja y sorprendió con una tremenda reflexión. Eso, además de ponerse la pesada mochila de cubrir a goleadores históricos a los que se extraña dentro de la cancha.

Iván Morales hace potente confesión tras volver a ser considerado en Chile

Iván Morales está disfrutando al máximo su regreso a la selección chilena. El delantero entrena con el plantel en Juan Pinto Durán, saboreando cada instante de algo que extrañó en los últimos años.

Iván Morales vuelve a ser opción en Chile, donde no juega desde diciembre del 2021. Foto: Photosport.

“Es lindo venir, reencontrarse con compañeros que no veía hace mucho tiempo. Como lo dije antes, estoy feliz y contento de estar acá. Quería volver, es lo que uno busca como jugador“, dijo el jugador en conferencia de prensa. “La competencia es muy linda, tenemos buenos jugadores y todos queremos portar la Roja, jugar lo más posible. Estoy contento de reencontrarme con amigos que no veía hace mucho“.

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El artillero adelantó lo que serán los choques con Portugal y República Democrática del Congo. “Los partidos son un gran desafío, con grandes selecciones que están en el Mundial que es a lo que queremos apuntar. Trabajamos de buena manera para afrontar esos desafíos”.

Pero tras ello, Iván Morales reflexionó sobre la vuelta larga que tuvo que dar para volver a Chile. “Ha sido un proceso largo desde que me fui de Colo Colo, ir del más grande de Chile quizás se te pierde el rastro. Con Nico en Argentinos Juniors ha sido un buen proceso, un buen semestre. Personalmente llegué tarde, con el campeonato iniciado, pero se me dio la oportunidad y estoy jugando de buena manera“.

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De hecho, le avisó a Nicolás Córdova cómo sacar su versión. “A veces de 9 solo, a veces con doble 9 que es donde me ha tocado salir más a las bandas o el espacio, que es mi juego. Se ha dado de buena manera”.

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El goleador también reflexionó y asumió que tiempo atrás no se tomaba las cosas como hoy. “Me hubiera encantado tener la mentalidad de ahora antes, me dolió mucho estar afuera y duele mucho. Uno ve a los muchachos competir y quieres ser parte, así que vengo con ganas y ansias de hacer las cosas bien, portar lo que falta”.

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Finalmente, Iván Morales no le hizo el quito al tener que reemplazar a los goleadores de la Generación Dorada de Chile. “Después de los monstruos de delanteros que teníamos como Alexis o Edu, que hicieron muchísimos goles y es lo que se espera de nosotros. Vengo a aportar de donde me toque, ojalá con muchos goles y estar acá me motiva. Me dolió estar afuera y hoy contento de esto”, cerró.

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Los números de Iván Morales en Argentinos Juniors en 2026

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En resumen, Morales y Chile

Renacer en Argentina y anhelado retorno: Tras perder terreno en los últimos años, Iván Morales logró revitalizar su carrera gracias a su gran semestre como figura en Argentinos Juniors . Este buen presente le valió ser nominado nuevamente a la selección chilena , donde espera ser protagonista en los amistosos internacionales ante Portugal y República Democrática del Congo bajo las órdenes de Nicolás Córdova .

Tras perder terreno en los últimos años, logró revitalizar su carrera gracias a su gran semestre como figura en . Este buen presente le valió ser nominado nuevamente a la , donde espera ser protagonista en los amistosos internacionales ante y bajo las órdenes de . Profunda autocrítica y madurez mental: En su regreso a Juan Pinto Durán, el exdelantero de Colo Colo fue honesto sobre sus errores del pasado y confesó que le dolió mucho quedar marginado del radar de la selección. En una potente reflexión, reconoció: “Me hubiera encantado tener la mentalidad de ahora antes”, demostrando un crecimiento personal y profesional clave para esta nueva etapa.

En su regreso a Juan Pinto Durán, el exdelantero de fue honesto sobre sus errores del pasado y confesó que le dolió mucho quedar marginado del radar de la selección. En una potente reflexión, reconoció: “Me hubiera encantado tener la mentalidad de ahora antes”, demostrando un crecimiento personal y profesional clave para esta nueva etapa. El peso de suceder a la Generación Dorada: Lejos de achicarse ante la presión, el atacante asumió la responsabilidad de ser el recambio en la zona ofensiva de La Roja. Morales no esquivó el desafío de intentar cubrir el vacío que dejan goleadores históricos como Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, prometiendo trabajar duro para aportar con los goles que el “Equipo de Todos” necesita de cara al futuro.

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