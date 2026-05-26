En la antesala del trascendental partido ante Boca Juniors, Jimmy Martínez analizó el escenario que le espera a U. Católica.

U. Católica pone toda su atención en el partido contra Boca Juniors para definir su suerte en la Copa Libertadores. Los cruzados visitan La Bombonera en Argentina este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas.

El equipo chileno es puntero de su grupo con 10 puntos y, de ganar o empatar al otro lado de la cordillera, avanzará a los octavos de final de la competencia. Sin embargo, dentro del plantel saben que no será nada sencillo.

“Vamos a tener todo en contra, pero somos once contra once y vamos a ir a hacer lo que hicimos en Brasil, lo que hicimos en Ecuador, a jugarnos nuestra opción para poder clasificar”, relató Jimmy Martínez.

Aun así, dejó claro que el arbitraje no es preocupación en la UC. El polémico Wilmar Roldán fue asignado para el partido. “Si nos vamos a estar preocupando de los árbitros, nos vamos a complicar solos“, dijo Martínez.

“Vamos a tener todo en contra, pero…”: Jimmy Martínez alienta a la UC | Photosport

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“Vamos a ganar el jueves en Argentina”: En U. Católica calientan la final contra Boca

Jimmy Martínez cerró con que “nosotros como futbolistas no es que vamos a salir a empatar, nosotros siempre vamos a aspirar a ganar y es lo que vamos a ir a hacer allá el jueves a Argentina”.

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De ganar, los cruzados sumarían una nueva marca a su historia. En cuatro partidos visitando a Boca Juniors en La Bombonera, la UC jamás ha ganado. En el registro suma tres derrotas y un empate.