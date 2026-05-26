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Primera B

Los motivos que marcaron la sorpresiva salida de Emiliano Astorga de Puerto Montt

El experimentado adiestrador llevó al “Velero” a ser puntero en la Primera B y este martes finalizó de forma apresurada su ciclo.

Por Felipe Pavez Farías

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Astorga decidió cerrar su ciclo en Puerto Montt
© Puerto MonttAstorga decidió cerrar su ciclo en Puerto Montt

Emiliano Astorga sorprendió en la Primera B. El experimentado adiestrador finalizó su ciclo en Deportes Puerto Montt. Lo que se registra a dos fechas del cierre de la primera rueda. 

El experimentado adiestrador asumió el desafío del “Velero” en su retorno a la Primera B. Tarea que comandó de gran manera. En 13 partidos, consiguió siete triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Lo que permitió un rendimiento del 59%. 

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Con dichos resultados todo asomaba en perfecta armonía. Pero la caída ante San Luis por 4-1 y luego ante San Marcos de Arica por 2-0, fueron desencadenantes de su salida

Decisión que fue confirmada este martes por la dirigencia de Puerto Montt. “Valoramos profundamente su profesionalismo, dedicación y calidad humana durante esta etapa al mando de nuestra institución”, destacaron en Puerto Montt. 

“Le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos personales, familiares y profesionales”, agregaron. Ahora empiezan a sonar nombres para asumir en el “Velero”. En la terna ya asoman Cristian “Nona” Muñoz, Patricio Almendra y Fabián Marzuca.

¿Qué pasó con Emiliano Astorga? Los motivos de su salida de Puerto Montt

El tema es que la sorpresiva salida de Emiliano Astorga conmocionó a todo Puerto Montt. Más allá de los últimos tropezones y de que ahora está quinto en la tabla general, seguía generando confianza para la recta final del año. 

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Sin embargo, temas familiares fueron los que hicieron inclinar la balanza para finalizar su ciclo en el sur del país. 

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“El profesor Astorga deja la dirección técnica del primer equipo por motivos personales y familiares, razones que respetamos plenamente como club”, informó Puerto Montt. 

En tanto, en el programa Mi Sur Deportes profundizaron en dicho aspecto que fue determinante en la salida de Astorga. “El se quedaba un día más en Santiago justamente por este tema. Es un tema de su intimidad y venía hace rato, para poder compartir con su familia. Él estaba solo en Puerto Montt”, aseguraron. 

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Por lo que la distancia con su familia y los largos trayectos, fueron más que determinantes para en este momento dar por finalizado su ciclo y dar una pausa a la dirección deportiva. 

En resumen:

Emiliano Astorga finalizó oficialmente su ciclo técnico al mando de Deportes Puerto Montt.

La dirigencia del club confirmó la salida del adiestrador este martes por motivos personales.

El entrenador deja el cargo registrando siete triunfos, dos empates y cuatro derrotas.

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