La Cuenta Pública que rendirá el Presidente en Valparaíso obligará a Wanderers a adelantar su juego ante Unión Española para la misma hora que la final de Europa.

Este lunes 1 de junio, en el Congreso Nacional en Valparaíso, el Presidente José Antonio Kast entregará su primera Cuenta Pública. Un evento político que genera amplio movimiento en la Ciudad Puerto y que provoca cambios en la programación del fútbol chileno.

Un fuerte despliegue de seguridad obligará a que uno de los partidos más destacados del fin de semana, el encuentro entre Santiago Wanderers y Unión Española, inicialmente programado para el sábado 30 de mayo a las 17:30 horas deba cambiar su horario.

La razón detrás de esta modificación es el negativo informe de factibilidad del duelo que entregó Carabineros, al no tener personal policial suficiente para proteger el encuentro por Primera B, pues todo se avocará a la Cuenta Pública de Kast.

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Por cuenta pública de Kast: Cambio en partido del fútbol chileno

A raíz de esta situación, desde la Delegación Presidencial de Valparaíso confirmaron que el encuentro entre Wanderers y Unión Española se mantiene para el sábado, pero a partir de las 12:30 horas, topándose con la Final de Champions League entre Arsenal y PSG.

Para colmo, la autoridad política le negó a los caturros contar con un aforo de 10 mil espectadores en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. De hecho, este duelo se disputará con sólo siete mil personas, lo que se tomó de mala forma en la dirigencia porteña.

“A mí me hubiese encantado jugar con 10 mil personas, pero es algo que ya no depende del club ni de la dirigencia“, expresó Luis Sánchez, gerente de Wanderers al diario La Estrella. Esto se suma a los incidentes que sus hinchas tuvieron con fanáticos de Cobreloa en el último duelo de local.

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En síntesis