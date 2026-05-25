El central Bastián San Juan contó a los micrófonos de RedGol los momentos de pánico que se vivieron en esta ciudad tras el fuerte movimiento.

A las 17:52 horas del lunes 25 de mayo se produjo un fuerte sismo que alcanzó una magnitud de 6.9 grados en escala de Richter y cuyo epicentro se ubicó a 12 kilómetros al sur de Calama, ciudad donde Cobreloa trabaja en pos de volver a Liga de Primera.

Precisamente desde esta localidad, RedGol se logró contactar con uno de sus futbolistas, el central Bastián San Juan, quien detalló los momentos de terror que se vivieron allí tras el movimiento telúrico, cuyas réplicas se sienten hasta estas horas.

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Central de Cobreloa relata el fuerte sismo en Calama

“Fue muy fuerte. Aparte que como vivo en departamento, así que fue terrible“, es lo primero que indicó el defensor a nuestro portal, además de reconocer que se encuentra con sus seres queridos en esta localidad, quienes vivieron instantes tensos.

“Ahora justo nos vinimos, salimos a dar una vuelta en el auto. Vamos… vamos a ir donde unos amigos”, agrega San Juan quien entregó un detalle no menor sobre las consecuencias del sismo en Calama. “El edificio está con problemas, así que salimos. Estoy con mi familia”, indicó.

La situación se produce en plena preparación de Cobreloa para su encuentro del próximo domingo 30 de mayo, cuando por la penúltima fecha de la primera rueda en Primera B reciban al colista Rangers en el Estadio Zorros del Desierto. Por ahora.

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En síntesis

Un fuerte sismo de 6.9 grados sacudió a Calama este lunes por la tarde.

sacudió a Calama este lunes por la tarde. El jugador de Cobreloa Bastián San Juan relató a RedGol el terror vivido con su familia.

relató a RedGol el terror vivido con su familia. Su edificio sufrió daños, por lo que debieron evacuar de emergencia en auto.

Así están los loínos en la Tabla de Posiciones