Este extremo de 27 años apodado el Rayo se consagró campeón de la Copa Constitució de Andorra con el AC Escaldes y tendrá boleto internacional.

Para más de algún futbolero chileno, el nombre de Pablo Brito se hizo habitual. Sobre todo para los hinchas de Cobreloa, donde en su minuto fue sindicado como una de las grandes promesas. Aunque el fútbol y la vida le concedieron una oportunidad muy lejos de Calama.

Brito lleva un tiempo en Europa. Más específicamente en Andorra, un pequeño país encajonado en las fronteras de España y Francia. El Rayo se integró en julio de 2025 al Penya Encarnada. Y seis meses después, cambió de club a uno con el que consiguió un título muy importante.

La referencia es para el Atletic Club Escaldes, que destejó una consagración que le permitirá tener un boleto internacional para la campaña que se avecina. “Estamos muy felices de contar que uno de los nuestros es campeón en el continente europeo”, posteó la cuenta Veloxitty Sports Management en Instagram.

Pablo Brito luce el título de campeón y el trofeo que se llevó cada jugador. (Captura Chilenos x el Mundo).

Fue así que la agencia de representación anunció el título del Rayo Brito en la Copa Constitució de Andorra este sábado 23 de mayo. “Muy contentos por el gran desempeño, trabajo, esfuerzo y, por sobre todo, la humildad y perseverancia que mostró nuestro jugador en toda la temporada”, agregó la citada empresa.

¿Cómo fue el partido? 3-2 a favor del AC Escaldes sobre el Santa Coloma. Adrián Gallego y un doblete del portugués Rodrigo Piloto le dieron la victoria a la escuadra del chileno. Brito disputó 12 partidos en la campaña de su club. Anotó un gol y regaló una asistencia. Y jugó 61 minutos en la final: fue sustituido por Jordi Aláez.

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La historia del chileno Pablo Brito y su salto a Europa: llegó con una legión a Andorra

El chileno Pablo Brito hizo una apuesta por un destino exótico donde encontró una liga donde poder desempeñarse en primera división. Y este fin de semana, tuvo una alegría tremenda tras conquistar la Copa Constitució, donde participaron 12 equipos.

AC Escaldes ganó su premio a la primera ronda de clasificación de la Conference League, la tercera competencia más importante del Viejo Continente. Según Altaveu, el partido fue presenciado por 150 espectadores. Brito primero se sumó a una legión chilena que el agente Diego Sepúlveda llevó al fútbol andorrano.

Reinaldo Ahumada, Ignacio Pinilla, Daniel Mansilla y Ricardo Escobar llegaron al Penya Encarnada. Lo propio hizo Brito. Todos de la mano de Sepúlveda, quien antes había intentado varios fichajes exóticos por los países donde hizo negocios: como cuando llevó al angoleño Ramiro Paulo a Deportes Iberia.

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O cuando llevó al Nacho Pinilla al Wilhete Benguela de la máxima categoría de Angola. Por lo pronto, parece que la apuesta internacional del Rayo Brito marcha viento en popa. Con título debajo del brazo. Y el derecho legítimo a soñar con jugar al máximo nivel europeo.

Pablo Brito anotó dos goles y dio dos asistencias en su paso por Cobreloa, donde disputó 28 encuentros. También jugó en Santa Cruz, Santiago Morning y Trasandino. (Pedro Tapia/Photosport).

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Revive el partido completo de la final de la Copa de Andorra

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