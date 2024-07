Flamante delantero chileno que se fue a la exótica Angola ya marca goles: "Me recibieron súper bien"

El fútbol chileno tiene un nuevo patiperro: Ignacio Pinilla, delantero de 28 años, se convirtió en el flamante refuerzo del Wiliete Sport Clube, de la ciudad de Benguela, en la exótica Girabola, la Primera División de Angola.

El atacante que el año pasado defendió la camiseta de Deportes Concepción comenzó su carrera en las divisiones inferiores de San Felipe para después jugar por San Antonio Unido, Deportes Santa Cruz, Malleco Unido y Deportes Iberia.

En conversación con LUN, Pinilla contó lo que ha sido su singular experiencia en el país ubicado en el sur de África.

“Llegué el 12 de julio a Benguela. El 15 ya empecé a entrenar con un preparador físico del club en un gimnasio, la semana pasada tuvimos los exámenes médicos y físicos y este lunes ya arrancamos los entrenamientos en cancha con todo el equipo. Me recibieron súper bien”, dijo Ignacio Pinilla.

Agrega que “tomé esta oferta porque se me hizo una buena propuesta y sentí que a mi edad era una buena oportunidad, era lo que venía buscando hace mucho tiempo, hace rato que quería salir al extranjero”.

Cambió Segunda por Angola

“Si bien tuve la oportunidad también de seguir jugando a principio de año en Segunda Profesional, al momento de recibir esta propuesta me quedé con ella y aguanté el chaparrón como se dice sin contrato por estos seis meses”, complementó.

Es que tras quedar sin contrato, Pinilla se las tuvo que rebuscar: “trabajé. Salí de la burbuja de futbolista y trabajé en Uber. Soy de Santiago, pero viví en Curauma, donde vive mi pareja, Ají salía más a cuanta. Me las tuve que ingeniar y hasta salí a trabajar a la feria, porque teniendo una familia detrás no es fácil estar sin trabajo. Pero gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia y la paciencia para tomar esta buena oferta. Tengo una hija de tres años que se vendrá en un par de meses junto a mi pareja, Por el momento yo me estoy adaptando”.

Ignacio Pinilla apunta a romperla en el Wiliete Sport Clube de Angola.

Sentencia que “me encontré con una cultura diferente, Es harto el cambio con respecto a Chile. De partida el clima es totalmente diferente, hace calor con humedad. También la comida, se come harto pescado y todo natural. También vi que es muy extrema la pobreza que se ve acá. Eso me ha impactado”.

Y su estreno se espera auspicioso. Incluso el empresario que lo acercó al Wiliete Sport Clube, Diego Sepúlveda, revela que “en su primer entrenamiento ya hizo un gol”.