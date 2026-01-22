Un nuevo paso en su carrera dará el futbolista Pablo Brito, ex delantero de Cobreloa, donde seguirá su carrera en Europa, pero ahora de la mano de un nuevo club. El jugador fichó el 2025 por la liga de Andorra donde se sumó al Penya Encarnada, pero ahora cambiará de club en la misma competencia.

El jugador nacional se sumó al Atlétic Escaldes, equipo que marcha en el quinto lugar de la tabla de pociones de la Primera División de Andorra y busca su clasificación a alguna de las competencias europeas.

La llegada de Pablo Brito a Europa

El jugador con pasos por clubes como Santiago Morning y Deportes San Cruz, arribó al Viejo Continente durante el 2025, donde se sumó al Penya Encarnada y tras solo 6 meses dio el salto a uno de los históricos de Andorra.

En conversación con AS Chile hace algunos meses, el jugador comentó los motivos para llegar a la Liga de Andorra, revelando que rechazó propuestas en Chile. “Tengo muchas expectativas buenas y cuando me siento así, entusiasmado por las oportunidades, suele irme bien. Me he estado preparando muchísimo para esta chance. Ya estoy mentalizado para lo que pueda venir”.

Asimismo, se refirió a las posibilidades de saltar a otro equipo de la misma liga. “Allá el libro de pases es abierto, entonces puedes hacer unos buenos partidos y te puede contratar un equipo aún mejor. Estoy decidido a darlo todo por el club que confió en mí”.

En la misma entrevista, Brito habló de su vida antes de llegar a Europa, donde reveló que trabajó en una empresa llamada ERO. “Ahí era vendedor, distribuidor, hice de todo un poco, la verdad. Estuve casi cuatro meses, ya que el dueño me acogió súper bien ahí. Él era un auspiciador del club Cajón del Maipo y me dio una mano”.

“Yo quería quedarme en Santiago para aprovechar estos meses a la familia antes de irme a Andorra, y apareció él y me ofreció el trabajo. Estoy muy agradecido”, explicó en aquella oportunidad.