Colo Colo cerró su pretemporada en Uruguay con buenas noticias no sólo en cuanto a resultados. En el triunfo por penales del Cacique ante Peñarol hubo debutantes desde la cantera, con el arco siendo el principal protagonista.

Justo cuando Fernando Ortiz está presionando a la dirigencia para que traiga a un nombre de experiencia que le pelee el puesto a Fernando De Paul, una de las joyas respondió con creces. Se trata de Gabriel Maureira, quien a sus 18 años atajó por primera vez con el plantel de honor.

Su actuación fue destacada, con una atajada clave sobre la hora y adivinando un penal en la larga tanda contra el Manya. Una situación que llevó al club a darles su respaldo de manera pública, remando contra el deseo de su técnico de sumar otra opción en ese puesto.

El espaldarazo de Colo Colo a sus arqueros mientras Fernando Ortiz pide otro

En Colo Colo parecen no estar muy de acuerdos en que deben traer un arquero. El pedido de Fernando Ortiz está chocando con los planes de darle rodaje a la cantera y así quedó claro con un gesto desde el club.

Gabriel Maureira debutó en el arco de Colo Colo y dejó instalada la duda de si es necesario gastar en otro arquero. Foto: Colo Colo.

Luego del buen debut de Gabriel Maureira en el arco albo, las redes sociales del club compartieron una imagen muy especial. En ellas se ve al joven portero junto a Fernando De Paul, Eduardo Villanueva, Daniel Morón y el preparador de arqueros, Martín Gutiérrez. “¡Gran trabajo, muchachos!“, festejaron.

Para que no quedaran dudas, desde Colo Colo remarcaron la unión que hay entre los que ya pelean por ese puesto. “Nuestro equipo de arqueros, junto a nuestro gerente deportivo Daniel Morón, celebró tras el triunfo por penales ante Peñarol“.

Esta situación se da justo cuando se conoció que la dirigencia ya tomó contacto con dos nombres para meterle presión a Fernando De Paul. Eso sí, por ahora las cosas no han pasado más allá de las llamadas y no existen ofertas formales.

Quedará esperar para ver si es que la actuación de Gabriel Maureira ante Peñarol termina de convencer a Fernando Ortiz. El Tano no tendrá competencia internacional y en el Eterno Campeón no tienen tanta plata para gastar si no es tan urgente.

Colo Colo sigue definiendo lo que pasará con su portería para la temporada 2026. El Cacique celebra que uno de sus canteranos respondió de inmediato, lo que podría aliviar la carga en el mercado de fichajes del fútbol chileno.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Los arqueros de Colo Colo siguen peleando para ganarse un lugar de titular en el próximo partido. El Cacique se prepara para su debut en la Liga de Primera el próximo sábado 31 de enero cuando visite a Deportes Limache desde las 12:00 horas.

