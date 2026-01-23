Colo Colo regresó a Chile luego de su pretemporada en Uruguay y lo hizo sacando conclusiones sobre lo que le falta. El Cacique ha perdido a importantes figuras, lo que lo tiene buscando algunos refuerzos en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026.

Uno de los puestos que ha hecho noticia es el del arquero. Si bien está Fernando De Paul como titular, Fernando Ortiz no estaba del todo convencido y presionó por la llegada de un nombre que le metiera presión. Sin embargo, todo esto dio un giro radical.

El debut de Gabriel Maureira parece haber cambiado los planes del técnico, quien debe definir a su plantel para disputar sólo torneos locales en 2026. Ante esto, el DT apuesta por mantener a quienes están y así darle rodaje a la cantera, algo que desde la dirigencia vienen pidiendo hace rato.

Fernando Ortiz le cierra la puerta a los arqueros que mira Colo Colo

Colo Colo ha estado conversando con algunos arqueros para que haya pelea en el puesto en 2026. Si bien Fernando Ortiz quería un guardameta que presionara a Fernando De Paul, todo cambió luego del último partido contra Peñarol.

Fernando Ortiz se dio vuelta la chaqueta con la llegada de un arquero para Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en DaleAlbo AM que el Tano quería a otro jugador y no los dos que están mirando en la dirigencia. “El deseo de Ortiz era Andrada“, remarcó.

Fue ahí que el reportero albo dio a conocer la postura de Fernando Ortiz, señalando que “si va a ser de condiciones similares, prefiere quedarse con lo que tiene. No es casualidad que entrara Maureira“.

Finalmente y en esa misma línea, avisó que Colo Colo fijaría sus esfuerzos en el mercado en la salida de Lucas Cepeda. “Me parece que las posibilidades están más en el volante-extremo“, cerró.

El adiós del ex Santiago Wanderers al Elche tiene a Blanco y Negro analizando algunos nombres. Figuras como Diego Valdés, Víctor Dávila y Pablo Aránguiz son algunos de los que han sonado hasta ahora, lo que tiene a los hinchas más que atentos.

Colo Colo se olvida de un refuerzo en el arco para que Fernando Ortiz pueda tener un jugador a la altura de Lucas Cepeda. El Cacique pone la mira en el mercado en un volante-extremo para así no extrañar tanto a su ahora ex estrella.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase en el mercado, Colo Colo sigue trabajando de cara a su próximo partido. El sábado 31 de enero el Cacique se estrena en la Liga de Primera 2026 enfrentando a Deportes Limache desde las 12:00 horas.