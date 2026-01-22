Alejandro Hisis sabe perfectamente lo que significa ser capitán de Colo Colo y, según su lógica, Fernando de Paul no debería ser el portador de la jineta. Eso ocurrió incluso con Arturo Vidal en la cancha, como pasó en el amistoso frente a Peñarol.

El Chino Hisis quedó confundido por esta determinación. “Investigaría cómo fue fue la elección. Hay equipos donde eligen los mismos jugadores, el técnico hace una votación. Me pasó en mi época en algunos equipos”, expuso el ex jugador del OFI Creta de Grecia.

“En otros como en Monterrey, llegó Miguel Mejía Barón y dijo que yo fuera el capitán con un técnico mexicano. Ellos son bien especiales en ese sentido, era extraño”, apuntó sobre su experiencia en los Rayados de México. Allí jugó desde 1990 hasta 1992.

Esteban Pavez y Arturo Vidal, dos posibles capitanes de Colo Colo. (FocoUy/Photosport).

Por eso mismo es que termina contrariado con ver al Tuto de Paul. “Me llama mucho la atención, de hecho lo comenté viendo el partido con mi concuñado colocolino. Le dije ‘cómo De Paul va a ser capitán de Colo Colo”, expresó Alejandro Hisis.

“No por mala onda contra él, sí por los jugadores nacidos en el club. Ese partido estaba jugando Arturo. No conozco a De Paul personalmente, he escuchado buenos comentarios de su persona. Pero no me cuadra que sea el primer capitán”, apuntó el Chino Hisis.

El Tuto de Paul, capitán de los albos en Uruguay. (FocoUy/Photosport).

Chino Hisis no entiende que Fernando de Paul sea capitán de Colo Colo

El capitán de Colo Colo en Uruguay fue Fernando de Paul y es una determinación que no le calza al Chino Hisis. “No sé quién es el primero, normalmente hay tres capitanes”, expuso el DT, quien fue ayudante de Jaime Vera, otro ídolo del OFI Creta en Grecia.

“Habría que ver el orden. Después entró Pavez y fue capitán él. Habría que ver cómo está distribuida la jerarquía. Si está primero De Paul que los demás no me parece bien”, sentenció Alejandro Hisis, quien como DT tuvo experiencia en San Antonio Unido y en Deportes Puerto Montt.

Esteban Pavez ante Universidad de Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por lo pronto, el Cacique debe afinar detalles para el debut en la Liga de Primera 2026: Deportes Limache recibirá al cuadro adiestrado por Fernando Ortiz este 31 de enero a contar del mediodía.