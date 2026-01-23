Con un vasto currículo con pasos por Europa, se esperaba que el delantero Ángelo Henríquez aportara con experiencia a Deportes La Serena durante la temporada 2025. Sin embargo, una lesión muscular le obligó a terminar la campaña por adelantado.

Luego que los “papayeros” sufrieran hasta el final para mantenerse en Liga de Primera, el surgido en Universidad de Chile renovó su vínculo con la institución para el 2026. El problema es que en medio de la pretemporada, se volvió a lesionar.

Esta vez, una molestia en su tobillo lo sacó de los amistosos que jugó La Serena ante Santiago Wanderers y San Luis de Quillota. Pero lo peor estaba por venir, es que se confirmó la ausencia de Henríquez para el inicio del torneo, lo que trae un gigantesco problema al club.

El grave problema que provoca Henríquez a La Serena

La situación es delicada, ya que con el término de la pasada campaña, fueron 14 los futbolistas que dejaron el equipo, entre ellos dos de sus centrodelanteros como el argentino Emanuel Herrera y el nacional Esteban Moreira. Esto no termina acá.

Para el 2026, La Serena llegó a un acuerdo con Colo Colo para conseguir el préstamo de Alexander Oroz. El detalle es que el “Flecha” sufrió una lesión en el tramo final de la pretemporada, y el cuadro que dirige Felipe Gutiérrez no cuenta con delanteros para arrancar su temporada.

En el plantel “papayero”, las opciones que cuenta en el ataque son excasas. Dos canteranos como Rodrigo Dubó y Carlos Vásquez, además de la chance que Jeisson Vargas sea improvisado en esa posición. Así de compleja es la situación en los granates.

Ángelo Henríquez es baja por largo tiempo en La Serena (Photosport)

Los números de “Gohan” en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, Ángelo Henríquez disputó con La Serena un total de 1.377 minutos en 19 encuentros, donde registró cuatro goles, dos asistencias y recibió tres tarjetas amarillas.

¿Cuándo debuta el granate?

Por la primera fecha del Torneo Nacional, los papayeros recibirán a Universidad Católica en el Estadio La Portada este domingo 1 de febrero desde las 18:00 horas.

