Luego de su aventura por Europa, Ángelo Henríquez volvió al fútbol chileno para defender la camiseta de Club Deportes La Serena en 2025. Pero no fue la campaña que esperaba, ya que las lesiones mermaron su ciclo.

Tras jugar cuatro minutos en su último partido, el delantero formado en U de Chile no vio más acción tras el 1-1 ante la U, el 29 de septiembre del año pasado. Una lesión en el tobillo lo borró del mapa y no fue más citado.

Pero tras un largo proceso de recuperación, el artillero campeón de América con la Roja en 2015 seguirá en el fútbol chileno esta temporada. Para sorpresa de los hinchas granates, seguirá en el norte.

Ángelo Henríquez busca su revancha

Desde la tierra de las papayas avisaron que el jugador formado en la U seguirá vistiendo la camiseta de La Serena. Pese a las lesiones y anotar cuatro goles en 2025, el jugador será renovado.

Henríquez y su gol ante Colo Colo

“El delantero seguirá defendiendo a Club Deportes La Serena, aportando experiencia, compromiso y goles al equipo”, informó recientemente el sitio oficial del club.

Henríquez despachó cuatro goles en su campaña serenense, anotándole a Colo Colo y U de Chile. Pero ante las salidas de Emanuel Herrera y Esteban Moreira, el ex azul fue confirmado como el “9” del equipo.

Otra de las buenas noticias en el norte fue la confirmación de que Jeisson Vargas seguirá siendo jugador del equipo. La gran figura granate del 2025 estuvo en duda por su continuidad, pero finalmente estampó la firma por el 2026.