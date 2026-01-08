Cristhofer Mesías, una de las grandes figuras de Cobresal, confirmó que no seguirá en el club tras más de una década junto al conjunto minero. El jugador buscó seguir en el conjunto de El Salvador. Sin embargo, todo cambió de forma inesperada.

En conversación con AS Chile, el jugador se sinceró sobre su despedida del club, revelando que ha sido un golpe fuerte por los largos años que lleva en la institución.

“Uno ya va creciendo, no es el mismo juvenil que llegó a El Salvador. Hay varios motivos para mi salida, pero principalmente no me sentí muy valorado por el club en lo económico. Uno de repente espera varias cosas, pero al final es fútbol, es parte de la pega. Las negociaciones son de dos y no lo pudimos concretar”.

Los detalles de la salida de Cristhofer Mesías de Cobresal

El volante de 27 años terminó su contrato en 2025 uy siempre hubo intención de renovar. “Después, lamentablemente no se lograron las negociaciones, no llegamos a acuerdo y por eso salgo abruptamente del club. Siempre pensé en seguir, en la despedida con el profe (Gustavo Huerta), él me dijo que me tenía en consideración para el 2026, así que estaba tranquilo por ese lado. Fue un tema económico”.

Cristhofer Mesías se despide de Cobresal. /Photosport

Agregando que el fallo de la negoción pudo pasar por falta de comunicación entre ambas partes. “Siempre hubo tranquilidad y después no se pudo llegar a acuerdo. Quedé triste, pensé que se podría negociar algo más y uno lo entiende”, señaló al medio.

“Pero es emotivo, no esperaba salir así. Son los presupuestos que maneja el club, lo hablé con el presidente y por ahí uno se merece un poco más, pero es la realidad del equipo”.

En la misma línea, el jugador revela qué ha sido complejo, sobre todo porque no pudo despedirse en cancha. “No poder despedirme en cancha de la gente. Fue todo tan rápido y quizás esperaba poder anunciar con más tiempo que iba a ser mi última temporada en Cobresal. Quedó algo pendiente ahí, ojalá en el futuro pueda volver y despedirme de la gente”.

Mesías confirma que no sigue en Cobresal. 20/04/2024 Oscar Tello/Photosport

