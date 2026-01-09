Tras 10 años jugando en Cobresal, Cristhofer Mesías se despidió de la escuadra minera revelando que a pesar de que buscó extender su vínculo, las negociaciones no llegaron a puerto y ahora deberá buscar un nuevo equipo.

El jugador, en conversación con AS Chile, reveló los motivos detrás de su salida. “Terminaba contrato a fines de 2025. Siempre se habló y estuvo la intención de ambos de renovar. Después, lamentablemente no se lograron las negociaciones, no llegamos a acuerdo y por eso salgo abruptamente del club”.

El futuro de Cristhofer Mesías

El jugador reveló que está evaluando su futuro, señalando que hasta el momento “nada de ofertas concretas, solo conversaciones con mi representante. Él maneja todo eso”.

Asimismo, al ser consultado por el medio sobre si tiene alguna preferencia, comentó que “me interesa estar en un proyecto donde el DT te quiera, que uno sea aporte y se consigan objetivos. Más que una ciudad en especial, me interesa el plan”.

En la misma línea, se refirió a la posibilidad de sumarse a alguno de los tres grandes de Chile. “Estar en uno de esos equipos sería otra realidad. Sin desmerecer a Cobresal, estar en uno de los grandes conlleva una gran responsabilidad. Me gustaría”.

Añadiendo que no tiene preferencia por ninguno de los tres, sino que estaría contento de poder sumarse a un club de esa categoría. “Me sentiría orgulloso de defender cualquiera de los tres equipos más grandes de Chile. Uno ya es profesional y más que tener afinidad, a uno le gustaría seguir creciendo como jugador”.

