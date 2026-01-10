Hay que tener aguante para competir en el Rally Dakar. En su edición 2026, hay un chileno que destaca. Se trata de Tomás De Gavardo, hijo del legendario Carlo, que nos dejó en 2015.

Como su padre, Tomás también nació en Huelquén y está batallando en la competencia de motos, donde ocupa, actualmente, la posición 31 del escalafón general. Otro chileno, Ignacio Cornejo, está quinto.

De Gavardo, representante del BAS World KTM Team, tuvo que recurrir a una prueba médica, debido a un problema en los meniscos que fue detectado por el médico chileno, Diego Solís, quien es parte del equipo Al-Hilal. Esto permitió que se diera un particular encuentro.

Frente a frente con el ex DT de Alexis Sánchez y Arturo Vidal

El chequeo médico con Diego Solís permitió que Tomás De Gavardo coincidiese con el DT del Al-Hilal, uno de los equipos más populares de Arabia Saudita. Y, por si fuera poco, se trata de un ex técnico de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Así fue como Tomás De Gavardo compartió un rato con Simone Inzaghi, con quien charlaron un rato sobre el volante y delantero chileno. Sobre el final de la conversación, el técnico le regaló una camiseta de fútbol al motociclista, fanático reconocido de Colo Colo.

Este domingo la prueba continuará con los 104 pilotos en motos que se mantienen en pista: 11 del RallyGP y 93 del Rally2. El primero en largar será Ricky Brabec a las 07:55 locales (01:55 de Chile). Tomás está programado para las 08:58 (02:58).

La camiseta que le regalaron a Tomás De Gavardo.

¿De qué se tratará la séptima etapa del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita?

La Séptima Etapa será de 877 kilómetros totales, de los cuales 459 serán de especial por rutas de tierra y piedras (59%), arena (17%), piedras y rocas (15%) y dunas (9%). El tramo será complicado por pistas abiertas y en medio de cañones estrechos, donde los pilotos deberán cuidar de no caerse, no pinchar y no romper neumáticos. El trayecto que se recorrerá une Riyadh con Wadi ad Dawasir.