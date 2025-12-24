Es tendencia:
Rally Dakar

Rally Dakar 2026: Fechas, qué chilenos compiten y cómo será el recorrido de esta edición

Conoce todo lo que debes saber del gran evento deportivo que da inicio al año 2026 desde Arabia Saudita.

Por Franco Abatte

Ignacio Casale durante el Rally Dakar del 2019 en Pisco, Perú.
© Getty ImagesIgnacio Casale durante el Rally Dakar del 2019 en Pisco, Perú.

Es una tradición. Comienza el año y arranca una nueva versión del Rally Dakar y en esta oportunidad, la edición 2026 vuelve a realizarse en Arabia Saudita durante 15 días de enero.

Esta versión del Rally Dakar tendrá una importante novedad, ya que contará con 11 etapas, un trazado aproximado de 7.994 km y dos etapas maratón, donde los competidores deberán prescindir de cualquier asistencia externa.

Fechas del Rally Dakar 2026

La edición 2026 del Rally Dakar se celebrará entre el 3 y el 17 de enero con la siguiente programación:

  • Prólogo: Yanbu → Yanbu el 3 de enero.
  • Etapa 1: Yanbu → Yanbu el 4 de enero.
  • Etapa 2: Yanbu → Alula el 5 de enero.
  • Etapa 3: Alula → Alula el 6 de enero.
  • Etapa 4: Alula → Alula (Maratón) el 7 de enero.
  • Etapa 5: Alula (Maratón) → Hail el 8 de enero.
  • Etapa 6: Hail → Riyadh el 9 de enero.
  • Descanso: Riyadh el 10 de enero.
  • Etapa 7: Riyadh → Wadi Ad Dawasir el 11 de enero.
  • Etapa 8: Wadi Ad Dawasir → Wadi Ad Dawasir el 12 de enero.
  • Etapa 9: Wadi Ad Dawasir → Bisha (Maratón) el 13 de enero.
  • Etapa 10: Bisha (Maratón) → Bisha el 14 de enero.
  • Etapa 11: Bisha → Al Henakiyah el 15 de enero.
  • Etapa 12: Al Henakiyah → Yanbu el 16 de enero.
  • Etapa 13: Yanbu → Yanbu el 17 de enero.

Competidores nacionales:

En total son seis los chilenos que verán acción, donde destaca el regreso de Ignacio ‘Perro’ Casale a los coches tras una ausencia de dos años, estos son:

  • Ignacio Casale en los coches.
  • Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López correrá en la categoría Challenger.
  • Tomás de Gavardo, José Ignacio Cornejo y el debutante Ruy Barbosa Barceló en motos.

Los fanáticos de esta competición podrán seguir la cobertura diaria a través de ESPN y la plataforma Disney+, que emitirán resúmenes nocturnos con lo mejor de cada jornada, además de Red Bull TV que ofrecerá contenido exclusivo, cámaras a bordo. Finalmente, el sitio oficial del Dakar permitirá el seguimiento en tiempo real de los tiempos de cada piloto en competencia.

