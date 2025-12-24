Es una tradición. Comienza el año y arranca una nueva versión del Rally Dakar y en esta oportunidad, la edición 2026 vuelve a realizarse en Arabia Saudita durante 15 días de enero.

Esta versión del Rally Dakar tendrá una importante novedad, ya que contará con 11 etapas, un trazado aproximado de 7.994 km y dos etapas maratón, donde los competidores deberán prescindir de cualquier asistencia externa.

Fechas del Rally Dakar 2026

La edición 2026 del Rally Dakar se celebrará entre el 3 y el 17 de enero con la siguiente programación:

Prólogo : Yanbu → Yanbu el 3 de enero.

: Yanbu → Yanbu el Etapa 1 : Yanbu → Yanbu el 4 de enero.

: Yanbu → Yanbu el Etapa 2 : Yanbu → Alula el 5 de enero.

: Yanbu → Alula el Etapa 3 : Alula → Alula el 6 de enero.

: Alula → Alula el Etapa 4 : Alula → Alula (Maratón) el 7 de enero.

: Alula → Alula (Maratón) el Etapa 5 : Alula (Maratón) → Hail el 8 de enero.

: Alula (Maratón) → Hail Etapa 6 : Hail → Riyadh el 9 de enero.

: Hail → Riyadh el Descanso : Riyadh el 10 de enero.

: Riyadh el Etapa 7 : Riyadh → Wadi Ad Dawasir el 11 de enero.

: Riyadh → Wadi Ad Dawasir el Etapa 8 : Wadi Ad Dawasir → Wadi Ad Dawasir el 12 de enero.

: Wadi Ad Dawasir → Wadi Ad Dawasir el Etapa 9 : Wadi Ad Dawasir → Bisha (Maratón) el 13 de enero.

: Wadi Ad Dawasir → Bisha (Maratón) el Etapa 10 : Bisha (Maratón) → Bisha el 14 de enero.

: Bisha (Maratón) → Bisha el Etapa 11 : Bisha → Al Henakiyah el 15 de enero.

: Bisha → Al Henakiyah el Etapa 12 : Al Henakiyah → Yanbu el 16 de enero.

: Al Henakiyah → Yanbu el Etapa 13: Yanbu → Yanbu el 17 de enero.

Competidores nacionales:

En total son seis los chilenos que verán acción, donde destaca el regreso de Ignacio ‘Perro’ Casale a los coches tras una ausencia de dos años, estos son:

Ignacio Casale en los coches.

en los coches. Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López correrá en la categoría Challenger.

correrá en la categoría Challenger. Tomás de Gavardo, José Ignacio Cornejo y el debutante Ruy Barbosa Barceló en motos.

Los fanáticos de esta competición podrán seguir la cobertura diaria a través de ESPN y la plataforma Disney+, que emitirán resúmenes nocturnos con lo mejor de cada jornada, además de Red Bull TV que ofrecerá contenido exclusivo, cámaras a bordo. Finalmente, el sitio oficial del Dakar permitirá el seguimiento en tiempo real de los tiempos de cada piloto en competencia.