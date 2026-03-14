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Barcelona vs. Sevilla: Horario y qué canal transmite EN VIVO el partido por LaLiga de España

Alexis Sánchez regresará al Camp Nou para enfrentar al Barcelona por la fecha 28 de LaLiga.

Por Franccesca Arnechino

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Sevilla y Barcelona se enfrentan por la fecha 28 de La Liga de España.
© Getty.Sevilla y Barcelona se enfrentan por la fecha 28 de La Liga de España.

El FC Barcelona recibirá a Sevilla en el Camp Nou en un partido que también tendrá presencia chilena con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Los culés lideran LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid y llegan tras empatar en Inglaterra ante Newcastle por octavos de final de Champions League.

El conjunto blanquirrojo, llega en un buen momento: suma cinco partidos sin perder y aún mantiene opciones de escalar en la tabla para pelear por puestos europeos.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla por LaLiga?

El enfrentamiento entre Barcelona vs. Sevilla por la fecha 28 de la Liga de España se juega este domingo 15 de marzo desde las 12:15 horas de Chile en el Spotify Camp Nou.

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN 3 y si prefieres ver la transmisión de manera online, disponible si estás suscrito al servicio de streaming Disney+ Premium.

Estas son las señales de los canales según tu cable operador:

ESPN 3

  • VTR: 153 (SD) – 842 (HD)
  • DTV: 622 (SD) – 1623 (HD)
  • ENTEL: 216 (HD)
  • CLARO: 176 (SD) – 476 (HD)
  • GTD/TELSUR: 86 (SD) – 854 (HD)
  • MOVISTAR: 495 (SD) – 887 (HD)
  • TU VES: 512 (HD)
  • ZAPPING: 92 (HD)
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