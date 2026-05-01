Eduardo Vargas atraviesa un momento complejo en Universidad de Chile, ya que continúa en proceso de recuperación tras una lesión que lo mantiene momentáneamente fuera de las canchas. En medio de esta situación, surge la duda sobre cuándo podrá volver “Turboman”.

Los azules enfrentarán a Deportes La Serena este sábado 2 de mayo en el norte del país, pero pese a haber sido incluido en la nómina para el Clásico Universitario ante Universidad Católica, Vargas no sería considerado para este compromiso, por lo que su regreso deberá esperar un poco más.

El regreso de Vargas a U de Chile

Según revela el medio Al Aire Libre de Radio Cooperativa, el DT de los azules Fernando Gago no lo tiene considerado para este encuentro por Copa de la Liga. Sin embargo, su regreso oficial ya tendría una fecha clara.

“El cuerpo técnico azul proyecta el regreso definitivo del delantero para el próximo 10 de mayo frente a Unión La Calera, descartándolo para el duelo en (el Estadio) La Portada”.

Añadiendo que “en la previa del Clásico Universitario, el atacante intentó acelerar sus tiempos e incluso llegó concentrado con el plantel al Estadio Nacional, pero la respuesta de la banca fue un portazo”.

El jugador sufrió un desgarro en el gemelo interno de la pierna izquierda /Photosport

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El presente de Vargas con U de Chile

El jugador regresó a Chile el 2025 tras una década jugando en el exterior, sin embargo, a pesar de que muchos esperaban que volviera a vestir de azul, Turboman se sumó a Audax Italiano, equipo que clasificó a Copa Sudamericana.

ver también El complejo escenario que vive Eduardo Vargas en U de Chile: su regreso en la mira de Gago

A pesar de su buen año con el conjunto audino, tras el término de su contrato, Varga recibió una oferta de los azules que aceptó. En su regreso al equipo universitario, el jugador a participado en 13 encuentros, sumando 3 goles y dos asistencias.

En síntesis:

Eduardo Vargas regresaría oficialmente con Universidad de Chile el próximo 10 de mayo.

El delantero quedó descartado para el duelo contra Deportes La Serena este 2 de mayo.

Registra 3 goles y dos asistencias en 13 partidos tras volver al club azul.

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