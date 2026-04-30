Universidad de Chile sigue expectante con la situación de Eduardo Vargas, el jugador que se lesionó en la visita Ñublense y que desde ese encuentro no se ha logrado recuperar.

Pese a sus intenciones de poder estar en el Clásico Universitario, con un esfuerzo notable para poder parte de la citación, el goleador no ha logrado recibir la luz verde para el retorno.

Algo que, por el momento, se repetirá pensando en el compromiso del fin de semana ante Deportes La Serena, por la Copa de La Liga, donde el retorno de Turbomán se ve cada vez más lejano.

Eduardo Vargas sigue fuera en la U por lesión. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Vargas se mantiene entrenando diferenciado en la U

Eduardo Vargas se ha mantenido entrenando diferenciado en las prácticas de Universidad de Chile, lo que hace complejo que pueda volver para enfrentar a La Serena en el norte del país.

Esto va tomado de la mano de una declaración de Fernando Gago, quien aseguró que espera la optima recuperación de sus jugadores, teniendo en cuenta que no se pueden volver a lesionar.

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Una situación que deja al delantero colgando en sus aspiraciones de retorno, algo que ya pasó para el Clásico Universitario, donde incluso entrenó en la mañana previa al partido para poder convencer al entrenador.

Por ahora el delantero está fuera del viaje y deberá enfocarse en el compromiso ante La Calera, por el mismo torneo, o esperar el viaje para chocar ante Cobresal por la Liga de Primera.