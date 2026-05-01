“Nivel muy alto”: DT de Vélez saca las garras y defiende a Diego Valdés

Vélez Sarsfield logró un importante triunfo por Copa Argentina. Con anotación de Diego Valdés superaron por 2-0 a Gimnasia y Tiro, para seguir avanzando en el torneo. Por lo que ahora espera rival entre Boca Juniors y Sarmiento.

El formado en Audax Italiano llegó a mitad del 2025. Las lesiones le pasaron la cuenta los primeros meses y tuvo pocos minutos. Sin embargo, recibió el respaldo del DT y hoy es pieza fundamental en el cuadro de Liniers.

ver también DT de Vélez vuelve a aplaudir al chileno Diego Valdés: “Un jugador notable de calidad demostrada”

En este 2026 ya acumula cuatro asistencias. Pero ante Gimnasia y Tiro consagró su calidad de jugador de jerarquía ya que en solo dos minutos logró marcar y asegurar el pasaje a octavos de final.

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La defensa a Diego Valdés

Sin embargo, desde la prensa trasandina todavía quedan dudas por el seleccionado chileno. Incluso comparan su nivel con Manuel Lanzini con quien comparte el puesto y fue al que reemplazo este reciente jueves.

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Pero en está ocasión Diego Valdés recibió el respaldo total de Guillermo Barros Schelotto. “Hay que analizar el total. Cuando juega Lanzini y Valdés juntos tenemos mucho dominio de balón. Hay cosas que tenemos a favor y encontrar cuando juega uno o otro”, reconoció el adiestrador.

“Tenemos jugadores de nivel muy alto. Son talentosos. Tienen gol. Nos pueden dar muchas cosas. En cada paso que nos toque dar, veremos si juegan juntos o por separados. Tenemos dos jugadores muy buenos”, agregó sobre el chileno.

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Ahora Vélez se enfoca en la fecha 16 del campeonato de Apertura. Con 27 unidades marcha tercero en el grupo A. Por lo que ahora busca quedar lo más alto en la tabla. El próximo duelo será este lunes 4 de mayo ante el Newells de Frank Kudelka. Duelo en el que se espera que Diego Valdés sea titular.

En resumen:

Diego Valdés saca aplausos por el partido que realizó en Copa Argentina.

Guillermo Barros Schelotto destacó al chileno Valdés por su rendimiento y lo defendió de las críticas.

El próximo partido de Vélez será el lunes 4 de mayo ante Newell’s.