Vélez Sarsfield consiguió una importante victoria en la Copa Argentina, todo gracias a Diego Valdés. De la mano del chileno derrotaron a Gimnasia y Tiro de Salta.

El chileno ha tenido un complejo paso por el Fortín. Las lesiones no le han permitido tener mucha continuidad, pero cuando ha estado bien, siempre ha sido una pieza importante para Guillermo Barros Schelotto. Ahora lo volvió a demostrar en solo unos minutos.

Valdés clave para Vélez

En la ronda de los 32 mejores de la Copa Argentina, Vélez Sarsfield enfrentó a Gimnasia y Tiro de Salta. Si bien este último equipo es de segunda división, en este tipo de torneo las sorpresas son pan de cada día, por lo que no había mucho espacio para confiarse.

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Dilan Godoy a los 45′ abrió el marcador para el Fortín, pero no podían lograr sellar el marcador. Braian Romero incluso tuvo un penal a su favor, pero el meta rival le contuvo su remate. Los dirigidos por Barros Schelotto no eran capaces de cerrar el partido, hasta la aparición de Diego Valdés.

El chileno ingresó en el 88′ y solo dos minutos después, encontró el balón en el área luego de una serie de rebotes y la mandó a guardar poniendo el 2-0 definitivo. De esta manera, Valdés le dio el paso de ronda a Vélez en solo unos instantes. Sí, literal “caballero hace lo suyo y se retira”.

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Con esta anotación, Diego Valdés celebró su primer tanto en lo que va del 2026. En la presente temporada suma 13 encuentros y 4 asistencias, demostrando que cuenta con la confianza de Guillermo Barros Schelotto. Desde su llegada a Liniers a mediados de 2025 ha jugado 23 partidos, con 2 goles y 4 asistencias.

El próximo partido de Vélez Sarsfield será este lunes 4 de mayo, donde se medirán en condición de local en el Estadio José Amalfitani ante Newell’s Old Boys, en un encuentro válido por la liga de Argentina.