De cara a Roland Garros: el vital nuevo ranking de Alejandro Tabilo en la ATP

Una importante victoria sumó el tenista chileno Alejandro Tabilo (43° de la ATP) este viernes, porque derrotó al peruano Ignacio Buse (58°) en los cuartos de final del Challenger de Aix en Provence, Francia.

El zurdo se fue a jugar al certamen galo tras perder en la segunda ronda del Masters de Madrid, y lo hizo para sumar importantes puntos en el ranking ATP y así tener chances de ser cabeza de serie en Roland Garros.

El torneo de Aix en Provence es uno de los más importante del año en la categoría challengers, puesto que entrega 175 puntos para el campeón y Tabilo ya está en semifinales, donde se medirá ante el estadounidense Ethan Quinn (48°).

ver también Alejandro Tabilo apabulla a Ignacio Buse en el clásico y clasifica a semis en Aix en Provence

Alejandro Tabilo escala al lugar 38° del ranking live de la ATP

La clara victoria de Alejandro Tabilo ante Ignacio Buse le permite trepar posiciones en el ranking live de la ATP, ya que aparece en el importante peldaño 38° del mundo.

El zurdo tiene chances de seguir subiendo posiciones. Si derrota a Quinn en semifinales quedará en el puesto 37°, pero si se corona campeón dará un salto mayor y puede llegar al 35° del planeta.

Alejandro Tabilo escala puestos en el ranking. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Alejandro Tabilo está inmerso en la lucha para ser cabeza de serie de Roland Garros, situación que se resuelve el 18 de mayo, cuando se sabrá el nombre de los 32 jugadores sembrados para el segundo Grand Slam de la temporada.

Tabilo sigue compitiendo en Aix en Provence, donde este sábado buscará derrotar al estadounidense Ethan Quinn y clasificar a la final en Francia.

En síntesis

Alejandro Tabilo avanzó a semifinales del Challenger de Aix en Provence tras vencer a Ignacio Buse.

avanzó a semifinales del tras vencer a Ignacio Buse. El tenista chileno alcanzó el puesto 38° del ranking live ATP tras su victoria en Francia.

ATP tras su victoria en Francia. El próximo 18 de mayo se definirán los 32 cabezas de serie para el torneo Roland Garros.

Publicidad

Publicidad