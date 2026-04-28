Una grata sorpresa ha sido este año la irrupción de Rafael Jódar, tenista español de apenas 19 años que ya se encuentra en el casillero 42° del ranking mundial gracias a su buena temporada 2026.

Esto queda reflejado en el Masters 1000 de Madrid, en el que ha conseguido ubicarse entre los 8 mejores del torneo. De hecho, en cuartos de final enfrentará a Jannik Sinner, el mejor tenista en la actualidad.

“Es un jugador con muchísimo talento. Golpea muy, muy limpio, con potencia, fácil. Se puede oír por el sonido cuando toca la pelota, y es un buen sonido el que sale de la raqueta”, señaló Sinner sobre Jódar.

Agregó que “va a ser un grandísimo jugador en el futuro, y ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde. Así que sí, es un jugador muy, muy bueno y le deseo solo lo mejor”.

Rafael Jódar puede estar en Chile para la Davis

Jódar asusta a Chile para la Copa Davis

Trece victorias y un título es Marrakech, Marruecos, esta temporada hacen que el mundo del tenis tenga los ojos puestos en Jódar, quien parece ser el partner perfecto para Carlos Alcaraz en la armada hispana.

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Ahora es posible que a este prodigio del deporte lo podamos ver en Chile, pues en nuestro país se debe jugar en septiembre la serie de Copa Davis ante España.

Si bien en un primer momento se habló del mismo Alcaraz (casi imposible que venga), Jaume Munar (38°), Alejandro Davidovich (24°), Roberto Bautista Agut (93°) y Pablo Carreño Busta (94°), la irrupción de Jódar lo pone en primer plano.

De hecho, tiene los pies en la tierra a pesar de su corta edad. “No trabajo con ningún psicólogo, es más fruto de las conversaciones con mis padres, con mi familia”, detalla el español.

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“Eso determina cómo soy yo y los valores que me han dado desde pequeño. No voy a cambiar por lo que consiga, soy alguien humilde, que le gusta mucho el tenis y que gracias a eso está viviendo grandes experiencias”, declaró hace pocos días.