Cristian Garín (85°) debutó de gran manera en el Challenger de Cagliari. Durante este martes, “Gago” sufrió para vencer al tenista Moez Echargui por la ronda de 32 del torneo italiano, esto tras imponerse por parciales de 6-7, 6-4 y 6-2.

Ahora, Garín tendrá un nuevo desafío frente a un potente rival como el portugués Nuno Borges, actual número 49 del mundo y quien debutará en este certamen.

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Complejo rival que, sin embargo, tiene historial favorable Garin, quien se ha quedado con el único triunfo en enfrentamientos directos. Este ocurrió en 2024 en Estoril, cuando el nacional derrotó al luso por 6-2 y 7-6 en un encuentro correspondiente a los cuartos de final del certamen. Todos los detalles de este encuentro, a continuación.

¿A qué hora juega Cristian Garin vs. Borges y dónde ver?

El partido entre Garin y Nuno Borges se juega este jueves 30 de abril no antes de las 05:00 AM horas en la cancha 14.

De acuerdo a la programación oficial, el duelo por el Challenger de Cagliari contará este jueves con transmisión ONLINE, mediante la plataforma de streaming, ChallengerTV.

Si gana: el posible rival de Cristian Garín en caso de avanzar

El Challenger de Cagliari ya definió los cuadros de cuartos de final y, en ese contexto, se conoció que si Cristian Garín logra derrotar a Borges, enfrentará en la siguiente ronda del torneo al ganador del duelo entre el argentino, Juan Manuel Cerúndolo (67°), y el italiano, Matteo Arnaldi (103°).

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Cuadro del Challenger de Cagliari. (Foto: ATP Tour)

En resumen