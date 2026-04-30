Un gran triunfo consiguió este jueves Alejandro Tabilo. “Jano” debutó en la segunda ronda del Challenger de Aix en Provence frente al hispano Roberto Bautista Agut, en uno de los duelos clave de la jornada.

El chileno tuvo un comienzo difícil en el encuentro, perdiendo el primer parcial, pero luego logró reponerse y terminó celebrando por un marcador de 4-6, 6-2 y 6-4.

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Ahora, Tabilo tiene otro duro contendor en la ronda de los ocho mejores: se trata del peruano Ignacio Buse (58°). Será el tercer enfrentamiento a nivel ATP, con ventaja para el chileno, que suma dos triunfos en igual número de partidos, el último este año en las semifinales de Río, por un doble 6-3. Los detalles del partido, a continuación.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Ignacio Buse y dónde ver?

El partido entre Alejandro Tabilo e Ignacio Buse por los cuartos de final se juega este viernes 1 de mayo no antes de las 08:30 AM horas en el Court Credit Agricole.

El horario del encuentro está sujeto a cambios, debido a que Tabilo jugará en el 4° y último turno de la cancha principal.

¿Dónde ver por TV y ONLINE? El Challenger de Aix Provence contará con transmisión exclusivamente ONLINE, mediante la plataforma de streaming, ChallengerTV.

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Si gana: el posible rival de Alejandro Tabilo en semifinales

El Challenger de Aix Provence definió el cuadro del certamen tenístico y dio a conocer qué pasa si “Jano” logra derrotar a Ignacio Buse en cuartos de final, ya que enfrentará en semifinales del torneo al ganador de la llave entre el chino, Yibing Wu (100°), y el norteaméricano, Ethan Quinn (48°).