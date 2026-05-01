Dos valiosos triunfos como visitante obtuvo Universidad Católica en la Copa Libertadores, donde derrotó a Cruzeiro en Brasil y a Barcelona en Ecuador, que le permiten pelear por meterse en los octavos de final en el “grupo de la muerte”.

Pero no sólo eso. Gracias a estas victorias en el máximo certamen continental, el equipo de Daniel Garnero entró oficialmente en el selecto grupo de los 30 mejores equipos de la CONMEBOL en el ranking de FIFA clasificatorio para el Mundial de Clubes 2029.

ver también Nuevo criterio: La extraña razón por la que Católica es puntera de su grupo en la Copa Libertadores

Católica entra en carrera por ir al Mundial de Clubes

Son seis los cupos que posee Sudamérica para este torneo, con los ganadores del máximo certamen continental de 2025 a 2028, donde está Flamengo del nacional Erick Pulgar clasificado, más los dos mejores cuadros del ranking FIFA que no son campeones de América.

En ese ámbito, y gracias a sus victorias en esta campaña, Universidad Católica llegó a los nueve puntos para entrar oficialmente en el Top 30 de equipos Conmebol rumbo al Mundial de Clubes, donde además acecha al que hasta ahora era el único equipo nacional en la lista.

Hablamos de Universidad de Chile, quien no podrá sumar puntos este año y que actualmente aparece en el 21° puesto con 13 unidades. Hasta ahora, la lista la lidera Palmeiras que suma 54 puntos. Le siguen Liga de Quito de Fernando Cornejo con 44, y Estudiantes de La Plata con 36.

¿Qué equipos ya están clasificados?

Flamengo (BRA) / Campeón Copa Libertadores 2025

PSG (FRA) / Campeón Champions League 2024-25

Al-Ahli (ARB) / Campeón Liga de Campeones AFC

Pyramids (EGP) / Campeón Copa Africana de Campeones

Cruz Azul (MEX) / Ganador Concachampions 2025

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En síntesis