En la temporada 2015, bajo la conducción de Sergio Jadue como presidente de la ANFP, el principal torneo nacional estableció que todos los equipos de la Primera División debían incluir en el primer equipo a un jugador menor de 20 años.

La regla, que con el tiempo evolucionó hasta los 21 años, obliga a los clubes a utilizar a un juvenil por una determinada cantidad de minutos durante todo el campeonato. Por ejemplo, para 2026 deben cumplir 1.890 minutos.

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Esta medida ha permitido el ingreso de jóvenes que, en otro escenario, probablemente habrían tenido más dificultades para ser parte del XI de un equipo. Sin embargo, también ha recibido diversas críticas, ya que se considera una imposición que no ha logrado nutrir exitosamente a la La Roja y que, una vez superada la edad límite, muchos jugadores no logran continuar en los equipos titulares.

Pese a esto, recientemente una medida similar acaba de ser presentada por la FIFA, organismo que estudiará aplicarla en todas las ligas del mundo.

La medida que la FIFA “copia” a la Primera División de Chile

Una propuesta de características similares fue planteada en el Consejo de la FIFA de este martes, el principal órgano vinculante de la organización, donde se aprobó por unanimidad comenzar a estudiar el “establecimiento de una obligación reglamentaria que obligue a los clubes a contar siempre con al menos un jugador formado en la cantera, perteneciente a las categorías sub-20 o sub-21, en el terreno de juego”.

La iniciativa es similar a la aplicada en Chile y será analizada durante un año, con el objetivo de ser presentada en el próximo Consejo de la FIFA en 2027.

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Gianni Infantino y la FIFA copiarían la “regla sub-21” para el resto del mundo. (Foto: Alex Wong/Getty Images)

En resumen