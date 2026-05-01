El 87° Congreso de la FIFA, que se lleva a cabo en la ciudad canadiense de Vancouver fue testigo de un escándalo bilateral que tuvo como protagonistas a los representantes de Israel y Palestina, con Gianni Infantino como testigo.

La situación se dio así. El presidente del organismo invitó a subir al estrado a Basim Sheikh Sulimán, vicepresidente de la federación israelí, y a Jibril Rajoub, timonel del ente palestino, con un objetivo claro en la mente del dirigente suizo.

Infantino buscaba cerrar el congreso de la FIFA con la “foto por la paz” entre Israel y Palestina, como una potente señal de que el fútbol puede unir a las naciones por encima de los conflictos bélicos. La jugada del timonel no le resultó.

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Escándalo en Congreso FIFA por encuentro entre Israel y Palestina

Al momento de presentarse en el escenario, el dirigente israelí -Sheikh Sulimán- se puso detrás del helvético en el momento que éste recibía a su par palestino -Rajoub-, quien desde un primer momento se negó a tomarse la fotografía.

El representante de Palestina le discutió con fuerza a Infantino, insistiéndole en que no aceptaba juntarse con Israel. Esto provocó que el presidente de FIFA tomara el micrófono y lanzara un discurso en busca de que, al menos, hubiera respeto entre ambos.

“Tanto israelíes como palestinos tienen los mismos derechos. Trabajemos juntos, presidente Rajoub, vicepresidente Sulimán. Trabajemos para dar esperanza a la infancia“, expresó el dirigente quien hizo un último intento para que estos personeros se estrecharan las manos, nuevamente sin éxito.

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En síntesis