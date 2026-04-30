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Mundial 2026

Infantino y FIFA dictan sentencia sobre Irán en Mundial 2026: “Jugará en Estados Unidos”

En el marco del 87° Congreso del organismo en Canadá, el presidente fue categórico sobre la situación del elenco de Medio Oriente en la cita.

Por Alfonso Zúñiga

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Gianni Infantino define futuro de Irán en Mundial 2026.
© Getty ImagesGianni Infantino define futuro de Irán en Mundial 2026.

Se acaban los rumores, por ahora. Para que aquellos que esperaban que Italia pudiera entrar por la ventana en el Mundial 2026, dada la incertidumbre sobre la posición de Irán, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apagó todo tipo de rumores.

Fue en el marco del 87° Congreso del organismo que se lleva a cabo en Vancouver (Canadá), donde se resolvieron cambios en el reglamento para el certamen, la instancia donde el dirigente suizo puso fin a todo tipo de especulaciones.

En Redgol seguimos informando sobre las tendencias que marcan las apuestas mundial hoy.

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“Por supuesto que Irán participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América“, fueron las palabras textuales del timonel de la FIFA ante la amenaza que realizaron desde Medio Oriente.

Fue en marzo de este año que Ahmad Doyanmali, Ministro de Deportes de esta nación quien señaló que “dado que este gobierno (de EE.UU.) corrupto ha asesinado a nuestro líder y tras las guerras que se nos han impuesto en los últimos meses, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

Así las cosas, y pese a las “sugerencias” desde el propio Gobierno de Donald Trump para excluir a Irán, la FIFA e Infantino harán respetar lo que esta selección consiguió en cancha, como es disputar el Mundial 2026. Ahora, ¿será suficiente?

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¿Cuáles son los juegos de iraníes en el certamen?

  • Irán vs. Nueva Zelanda / Lunes 15 de junio / 21:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles
  • Bélgica vs. Irán / Domingo 21 de junio / 15:00 horas / SoFi Stadium de Los Ángeles
  • Egipto vs. Irán / Viernes 26 de junio / 23:00 horas / Lumen Field de Seattle

En síntesis

  • Gianni Infantino confirmó la participación de Irán en el Mundial 2026.
  • En el 87° Congreso de la FIFA en Vancouver se descartó a Italia como posible reemplazo.
  • Irán disputará sus partidos en Estados Unidos por decisión del organismo internacional.
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