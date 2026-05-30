El elenco de Arturo Sanhueza superó por 1-0 en el Estadio Carlos Dittborn y se mete en la parte alta.

Deportes Temuco logró el batacazo de la jornada. En un sufrido encuentro, el elenco de Arturo Sanhueza superó por la cuenta mínima a San Marcos de Arica y se afianza en la parte alta de la Primera B.

El cuadro local que presentó nueva camiseta dominó en el inicio del partido. Nahuel Donadell y Camilo Melivilu se transformaron en los jugadores de mayor peligro pero Yerko Urra supo mantener el cero en su arco.

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Pero como reza el dicho: lo que no se hace en un arco se sufre en el otro. Lo que quedó en evidencia en el 60’. Diego Bounanotte sacó a relucir su precisión y dejó solo a Luis Miguel Acevedo.

El ariete charrúa recibió con ventaja y se mandó contra el arco de Benjamín Tapia. El portero local intentó achicarle, pero el delantero del Pije tuvo una certera definición y marcó el 1-0 definitivo.

“Es nuestra primera derrota de local. No jugamos como siempre. Ellos hicieron un partido inteligente y se llevaron los puntos”, lamentó Donadell a TNT Sports.

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Mientras en la otra vereda festejaron un sufrido triunfo para afianzarse en la parte alta de la tabla. Incluso pueden terminar como punteros la primera rueda.

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“Son tres puntos importantes para nosotros. Lo planificamos toda la semana. Siempre es complicado venir a jugar acá. Aguantamos bien los 99 minutos que duró el partido”, agregó la figura del partido Franco Ortega.

Temuco vence a San Marcos: así quedó la tabla de la Primera B

Con este triunfo, ahora Deportes Temuco trepa hasta la cuarta ubicación y se queda con 23 unidades. Ahora le tocará cerrar la primera rueda de local ante Curicó Unido el lunes 8 de junio.

Así está la tabla de la Primera B.

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Mientras que San Marcos de Arica queda en la tercera ubicación con 25 puntos. La próxima fecha 15 visita a San Luis el viernes 5 de junio para finalizar la primera vuelta.