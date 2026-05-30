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Liga de Primera

“Estaba retirado”: La potente reflexión de Eduardo Vargas sobre su rendimiento en la U

El Bicampeón de América lamentó los comentarios sobre su momento en el Romántico Viajero y recalcó que está más vigente que nunca.

Por Felipe Pavez Farías

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Vargas marcó los dos goles del triunfo de la U
© photosportVargas marcó los dos goles del triunfo de la U

Eduardo Vargas se transformó en la máxima figura de Universidad de Chile y comandó el triunfo por 2-1 sobre Deportes Concepción. Lo que vuelve a meter en la parte alta de la Liga de Primera al Romántico Viajero. 

Pese a las criticas por su irregular año, el Bicampeón de América recibió el respaldo de Fernando Gago y respondió de principio a fin. Lo que hasta fue destacado por el adiestrador trasandino. 

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“Tuvo una semana muy buena de entrenamiento y por eso me decidí por él. Nadie va a poner en duda la calidad de jugador que es”, enfatizó el adiestrador que mantuvo en cancha todo el partido al sempiterno goleador. 

Es que en el Estadio Nacional hubo una figura clara y fue Eduardo Vargas. Primero de penal abrió el marcador, y luego con su mejor faceta goleadora, logró el segundo tanto del triunfo. 

Estamos muy contentos por la victoria. Tenemos que seguir mejorando. En el segundo tiempo entramos relajados y nos empataron, pero logramos ganarlo”, recalcó Vargas a TNT Sports.

El enojo de Eduardo Vargas: “Dijeron que estaba retirado”

Pero este triunfo además estuvo marcado por la espinita clavada que tenía Vargas. En especial por aquellos comentarios que lo ponen en duda y hasta indican que estaría pronto a colgar los botines. 

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Vargas marcó doblete y la U volvió a ganar en el Nacional

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Siempre he estado bien, han hablado mucho que estaba retirado pero son los mismos que después dicen que estoy bien”, expresó molesto. “Ahora tenemos que seguir trabajando durante la semana para lo que viene”, sentenció mirando a los próximos partidos que se le vienen a la U. 

Ahora el próximo 7 de junio debe disputar por la Copa de la Liga la última fecha de la fase de grupos ante Audax Italiano. Duelo clave en el que necesita un triunfo. Tras ello, vendrán los últimos partidos por la Liga de Primera ante Unión La Calera (14/6) y O’Higgins (18/6). 

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En resumen:

Eduardo Vargas anotó un doblete en el triunfo 2-1 de Universidad de Chile ante Deportes Concepción.

El entrenador Fernando Gago respaldó al delantero manteniéndolo en cancha durante todo el partido.

La escuadra estudiantil enfrentará a Audax Italiano por la Copa de la Liga el 7 de junio.

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