El cuadro universitario batalló hasta el final con Deportes Concepción y consiguió subir en la tabla de posiciones.

Universidad de Chile tenía un partido importante en la Liga de Primera 2026. Ante Deportes Concepción, el Bulla quería dar caza a los puestos altos y no perder pisada en el torneo.

Al principio, parecía más que accesible el cuadro penquista. Por lo menos, viéndolo desde la posición de la tabla en la Liga de Primera, donde se encuentran penúltimos. El coqueteo de los lilas con el descenso ya es descarado.

Pese a ello, tras un pésimo comienzo este 2026, el Conce ha ido en ascenso. Eso quedó demostrado en un duelo muy apretado, jugado en el Estadio Nacional. La U tuvo que pisar el acelerador.

ver también Minuto a minuto: Edu Vargas por dos le está dando el triunfo a U de Chile ante el Conce

Tabla de posiciones tras el U de Chile vs Deportes Concepción

Hubo que batallar, pero la U lo consiguió. Un apretado triunfo ante Deportes Concepción (2-1) le permitió a los dirigidos por Fernando Gago tener un importante avance en las posiciones de tabla de la Liga de Primera 2026.

De estar en la undécima posición de la tabla, el Romántico Viajero pasó a ser el sexto. Claro, esto a falta de dos partidos de O’Higgins y uno de Coquimbo, Palestino y Everton (que ocupan del séptimo al décimo lugar). De todas formas, es un envión anímico para un equipo que parecía adentrarse en aguas turbulentas, tras la caída en la fecha pasada, ante Cobresal.

Por el lado de Deportes Concepción, la cosa no mejora mucho. Pese a mostrar un mejor juego que en el inicio de torneo (o con menor cantidad de errores), los lilas siguen en la penúltima posición. La diferencia con Unión La Calera, en el fondo, es sólo de goles.

Publicidad

Publicidad

Edu, el hombre del partido | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?