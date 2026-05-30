El exfutbolista recordó su paso por Colo Colo y aseguró que su salida no pasó por cuestiones deportivas. A más de una década de su partida, reveló cómo la llegada de un nuevo entrenador cambió por completo su situación en el club.

Juan Guillermo Domínguez es un exfutbolista colombiano que desarrolló una extensa carrera profesional, defendiendo clubes de Argentina, Colombia y Chile. En el fútbol chileno tuvo un paso por Colo Colo durante la temporada 2012-2013, etapa en la que vistió la camiseta del Cacique.

Ahora, en conversación con AS, el exlateral, conocido como “Carachito”, repasó su trayectoria tras retirarse del fútbol en 2024. El multicampeón con Millonarios recordó su paso por el conjunto albo y reveló detalles sobre las razones que marcaron su salida del club.

“Estoy muy contento de haber podido tener una experiencia en Chile y en el más grande del país”, señaló el ex lateral.

La salida de Carachito de Colo Colo

El exfutbolista recordó con mucho cariño su paso por el club. “Desde que llegué, hasta que me fui, me trataron de la mejor manera y me hicieron sentir como en casa, tanto la gente como los jugadores y todo aquel que se me acercaba en Chile”.

“Me daban esa voz de aliento, y eso fue vital para mí y mi familia. Todavía tengo camisetas de algunos de los muchachos… Nadie quería que me fuera, yo tampoco, pero así es el fútbol. Siempre recuerdo a Colo Colo con mucho agradecimiento”.

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El jugador llegó el 2012 a los albos/Photosport

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Revelando que la llegada de Gustavo Benítez cambió su carrera en el club. “Desafortunadamente, llegó un nuevo técnico y cambió todo. No me dieron explicaciones de nada, solamente fue como ‘eres un extranjero y te tienes que ir’”.

“No miraron mi rendimiento, lo que había hecho durante la temporada, y eso fue lo que me dejó más triste, porque sabía que teníamos un equipo para salir campeones y pelear en un torneo internacional. El equipo era espectacular, pero el técnico que llegó, desafortunadamente, no supo manejarlo”.

Agregando que no se quería ir porque estaba muy contento en el equipo y en Santiago. “Estaba feliz y me sentía pleno y perfecto para desarrollar mi juego. Por eso también me habían tenido en cuenta en la Selección Colombia… Pero todo cambió. Son cosas de la vida, del fútbol, y me quedé con ganas de levantar una liga”.

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