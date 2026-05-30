“Tiene el apoyo”: Fernando Ortiz reacciona al grave error de Gabriel Maureira en Colo Colo

El adiestrador de los albos respaldó de principio a fin al joven portero que tuvo una jornada para el olvido ante La Serena.

Colo Colo superó a Deportes La Serena en el Estadio La Portada. El Cacique sigue en racha y ahora goleó por 4-2, para estar la ventaja en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera.

Con goles de Víctor Felipe Méndez, Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Francisco Marchant, el Popular ahora tiene 33 unidades y le saca once de distancia a su único escolta que es Huachipato y está fecha debe jugar ante Universidad Católica.

ver también Colo Colo se emociona: Mirko Jozic y Lizardo Garrido se reencuentran en Europa

“Sumamos un triunfo importante, pero los once puntos de diferencia no significan nada. Ganamos un partido difícil ante un gran rival. Seguimos creciendo y sumando”, enfatizó Fernando Ortiz a TNT Sports tras el pitazo final.

Sin embargo, el triunfo de los albos no fue del todo alegre. Esto por los dos errores de Gabriel Maureira ante los granates. La primera falla del portero fue al cierre del primer tiempo en una mala salida y que terminó soltando el balón en plena área chica. Lo que Bruno Gutiérrez aprovechó para descontar.

Gabriel Maureira sufre sus primeros errores en Colo Colo: esto dijo Fernando Ortiz

Luego en el 50’, Maureira tuvo otro error en su intento por corregir su presentación. Salió a cortar un centro fuera del área y luego dejó el arco desprotegido y que aprovechó Diego Rubio para marcar el segundo descuento de los locales.

Ante esto, en la transmisión oficial se apreció muy molesto a Ortiz. Lo que Daniel Arrieta le consultó en la entrevista post partido.

Publicidad

Publicidad

Pese a ello, el “Tano” explicó el momento de enojo en la banca de Colo Colo y recalcó que el joven portero tiene todo su respaldo en el puesto.

“Jamás voy a recriminar la acción de un jugador cuando se equivoca. El funcionamiento me enoja en algunas cosas. Pero Gabriel tiene el apoyo mío y de sus compañeros”, sentenció.