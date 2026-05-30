De refuerzo cuestionado a figura: La revancha de Lautaro Pastrán en Colo Colo

El delantero de 23 años confirmó su gran presente en los albos y fue de los más destacados en la goleada ante La Serena.

Colo Colo ganó gustó y goleó. El equipo de Fernando Ortiz superó por 4-2 a Deportes La Serena y se ubica en la parte alta de la tabla de la Liga de Primera.

Resultado que además permitió la consagración de refuerzos que no habían podido afirmarse en el equipo del “Tano”. Ese el caso de Lautaro Pastrán que llegó al final del mercado de fichajes y se ubicaba como uno de los más cuestionados por el hincha.

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Ante Audax Italiano tuvo su primera titularidad y asistió a Maxi Romero. Luego frente a Ñublense marcó su primer gol. Pero aún no lograba ser el jugador que brilló en Everton, Belgrano y la Liga de Quito.

A tal punto que el propio delantero había confesado a mitad de semana que aún está lejos de su mejor nivel. “Siempre soy exigente conmigo y no estoy contento con mi nivel, sé que puedo dar más”, recalcó.

Pero Pastrán tuvo su gran chance este sábado y comenzó desde el primer minuto en el equipo titular ante la ausencia de Claudio Aquino. Oportunidad que no desaprovechó.

Lautaro Pastrán marcó golazo en el triunfo de Colo Colo sobre La Serena. Photosport.

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El delantero jugó 89 minutos y marcó el golazo de la jornada. El ariete combinó con Arturo Vidal y en una jugada digna de baby fútbol anotó en el arco granate. A tal punto que en Sofascore se le entregó la nota 8,9 y que fue la más alta entre los albos.

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La revancha de Lautaro Pastrán: “Hizo partidazo”

Por lo mismo un referente de Colo Colo como Gustavo De Luca destacó el cometido del equipo en el Estadio La Portada. “Fue un buen triunfo, se afianza en el primer puesto. Puede extender la ventaja, porque los que vienen más atrás tienen partidos complicados”, expresó el delantero a Redgol.

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Tras ello, destacó la gran labor de Lautaro Pastrán en un partido que puede ser el despegue del equipo. “Hicieron goles jugadores que no están acostumbrados como Pastrán, que hizo un partidazo. Hoy no se tuvo que depender de los goleadores. Colo Colo da un buen paso para ganar el campeonato”, sentenció.

Por lo que ahora suma bonos para meterse en el equipo titular y ya le gana la pulseada a un Claudio Aquino que por su irregularidad y lesiones, sigue perdiendo terreno en el equipo.

Cabe consignar que Colo Colo suma 33 unidades y es puntero de la Liga de Primera. Registro que podría aumentar en la fecha 15 cuando reciba a Cobresal por el cierre de la primera rueda. Lo que aún resta definir si será en el Estadio Monumental o Nacional. Aunque esto recién se juega la semana del 13 de junio.

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