El defensor se ha hecho viral en todo el planeta luego de una insólita campaña antes del torneo. Desde la organización no quedaron al margen.

Tim Payne vive una historia que nunca olvidará. El lateral derecho de 32 años será uno de los jugadores que dirá presente en Nueva Zelanda en el Mundial 2026. Pero lo que no vi venir es que lo haría siendo una de las estrellas más esperadas en el planeta.

Hasta hace un semana el defensor tenía una vida tranquila como jugador del Wellington de la Primera División de su país. Pero un video del streamer argentino Elscarso, en el que llamó a hacerlo famoso por ser el “jugador menos conocido” de la cita planetaria, le dio un giro radical a las cosas. Tanto, que ni la FIFA quedó al margen.

La fama que consiguió el lateral de la selección neozelandesa, pasando de unos 4 mil seguidores a más de 3 millones en cosa de días, llevó al ente rector del fútbol a dedicarle un particular mensaje. Uno con el que lo suben a la lista de las figuras que los hinchas más quieren ver en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

A la FIFA le da la fiebre de Tim Payne antes del Mundial 2026

La locura que ha causado el viral de Tim Payne ha sacado los focos de nombres como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. El lateral de Nueva Zelanda se ha transformado en el gran viral en la previa del Mundial y los hinchas cuentas las horas para verlo en la cancha.

Tim Payne será uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026. Foto: Getty Images.

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A tal punto llegó la fiebre por el neozelandés que hasta la FIFA salió al baile. Todo esto en sus redes sociales, donde le dedicó una publicación a la gran figura de la gente.

“Dos palabras: Tim Payne“, señaló el ente rector del fútbol mundial sobre la estrella viral. Una que sigue sin creer todo lo que ha significado esta inesperada fama en la antesala del certamen.

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Con 14 partidos oficiales disputados en la temporada 2025/26, en los que aportó con 5 asistencias en 868 minutos, el lateral se ilusiona con meterse entre los titulares. Por su parte, los hinchas ruegan para verlo en acción y así ayudarlo a vivir el Mundial de una manera única.

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En la primera parte de la última campaña el neozelandés sufrió una fractura de clavícula que lo mantuvo alejado de las canchas y puso en riesgo su presencia en la cita planetaria. No obstante, se recuperó a tiempo y dirá presente con un respaldo de millones de fanáticos que se subieron a su barco.

Tim Payne está listo para ir a disputar el Mundial con Nueva Zelanda. El “jugador menos conocido” del certamen afina los últimos detalles antes de lo que serán las semanas más importantes de su vida.

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El grupo de Nueva Zelanda en el Mundial 2026

Tim Payne y Nueva Zelanda afinan los últimos detalles para lo que será el Mundial 2026. Los rivales que tendrán los All Whites en la fase de grupos serán Irán (15 de junio, 20:00 horas), Egipto (21 de junio, 21:00 horas) y Bélgica (26 de junio, 23:00 horas).

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En resumen, Tim Payne y el Mundial