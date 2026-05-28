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Mundial 2026

Se hizo viral antes del Mundial 2026: Tim Payne habló por primera vez

El jugador alcanzó rápidamente la fama en redes sociales y pasó de tener 5 mil seguidores a más de un millón en Instagram.

Por Franccesca Arnechino

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El neozelandés reaccionó mediante un video en sus redes sociales.
© Getty.El neozelandés reaccionó mediante un video en sus redes sociales.

Tim Payne pasó de ser un nombre poco conocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los personajes más comentados en la previa del Mundial 2026.

El defensor de Nueva Zelanda se tomó las redes sociales luego de una campaña impulsada por el streamer argentino Elscarso, quien llamó a sus seguidores a apoyar al “futbolista menos conocido” de la Copa del Mundo.

Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata. El lateral del Wellington Phoenix comenzó a sumar miles de seguidores y en cosa de horas su nombre empezó a aparecer por todos lados en internet. En apenas dos días dejó atrás los cinco mil seguidores y se transformó en todo un fenómeno viral.

Tim Payne agradeció en español a sus seguidores

El impacto fue tan grande que el propio Payne reaccionó públicamente y agradeció el cariño que ha recibido en estos días previos al arranque del Mundial.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el neozelandés sorprendió incluso hablando en español y dejó un mensaje para quienes comenzaron a seguirlo: “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo”, comentó entre risas.

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Regresó al refiriéndose a lo ocurrido y también tuvo palabras especiales para Elscarso: “Quiero agradecerles un enorme agradecimiento primero a ustedes, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas, por decir lo menos, señaló.

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Además, Payne mencionó su participación en la cita planetaria “quiero también expresar que estoy muy agradecido por representar a mi país en esta Copa del Mundo y aprecio todo el amor de todo el mundo. Muchas gracias”.

El video viral de Tim Payne:

En resumen…

  • El streamer argentino Elscarso armó una campaña para viralizar al futbolista “menos conocido” del Mundial 2026.
  • Tim Payne, lateral de Nueva Zelanda y del Wellington Phoenix, sumó miles de seguidores en solo dos días.
  • El jugador agradeció la locura con un video hablando en español y bromeando con que usa Duolingo.
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