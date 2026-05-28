La amistad que separó el fútbol, la volvió a unir Universidad de Chile con la llegada de Pintita.

Las carreras de Matías Rodríguez y Fernando Gago comenzaron juntas, pero se separaron por largos años. Ahora gracias a Universidad de Chile vuelven a reunirse.

Gago vive sus primeros meses en el Romántico Viajero. Si bien generó grandes expectativas en su llegada, por ahora todavía no puede sacar a flote al equipo. De todos modos, su periplo fuera de la cancha le ha dado lindos momentos, como el encontrarse con un viejo amigo.

La unión entre Gago y Rodríguez

Antes de ser volante de Real Madrid y figura de la selección de Argentina, Fernando Gago pasó largos años en las inferiores de Boca Juniors. Ahí vio como muchos amigos quedaron en el camino, pero uno de ellos también logró llegar al profesionalismo, como lo es Matías Rodríguez.

Rodríguez y Gago son categoría 1986 y pasaron mucho tiempo compartiendo series menores en los Xeneizes. La rápida explosión de Pintita hizo que este pasara al primer equipo , mientras Matías tuvo que salir de La Bombonera para debutar a nivel adulto.

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Por esas cosas de la vida, Fernando Gago arribó a Universidad de Chile y en el país se reencontró con Rodríguez, quien es ídolo del Romántico Viajero. Pese al agua que ha pasado bajo el puente, el cariño y respecto sigue intacto.

“Más que amistad, fuimos compañeros prácticamente 5 años, donde hicimos todas las divisiones inferiores juntos y después él por su calidad y su capacidad de juego dio el salto mucho más rápido que la mayoría de ese entonces“, explicó Maticrack a RedGol.

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Gago no ha logrado regularidad en la banca de U. de Chile. Imagen: Photosport

Ahora Matías Rodríguez y Fernando Gago ya están retirados, pero reunidos gracias a Universidad de Chile, por lo que lejos de compartir dentro de la cancha, ya planifican tirar un pedacito de carne sobre la parrilla y recordar sus partidos siendo niños.

“Lo volví a ver en 2012 en la selección de Argentina, después lo vi cuando era técnico de Racing y lo volví a ver hace poco. Siempre el cariño y el respeto por parte de los dos siempre está y nada, quedamos de comer un asado, así que espero que siga la invitación pendiente. Él me dijo que cualquier día podríamos hacer algo en su casa“, cerró el defensa más goleador en la historia de la U.

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