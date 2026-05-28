Los Cruzados intentarán eliminar a los Xeneizes en la mítica Bombonera por la Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene el duelo más importante del año ante Boca Juniors por la Copa Libertadores. Van por la clasificación a octavos de final y para Néstor Raúl Gorosito “nada es imposible hueón, ni una huea”.

Los Cruzados han tenido una gran actuación en la competición de clubes más importante de América. Restando el último encuentro, son líderes del denominado grupo de la muerte. Claro que para meterse en la siguiente fase, deben ir a la mítica Bombonera a eliminar a los Xeneizes.

Pipo Gorosito elige creer

La fórmula para que Universidad Católica se meta en los octavos de final es simple: debe ganar o empatar ante Boca Juniors. Si eso no se da, tendría que esperar que Cruzeiro no derrote a Barcelona en Belo Horizonte, algo que parece poco probable.

Néstor Raúl Gorosito es un verdadero ídolo de los Cruzados. En Argentina también es referente de San Lorenzo y es voz más que autorizada para hablar del encuentro. Pese a lo difícil que puede sonar el dejar fuera a los Xeneizes, al igual que Toretto, el Pipo tiene fe.

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“No descubro nada si digo que es difícil, pero imposible no hay nada en el fútbol; las estadísticas pesan, pero esta es una historia nueva y dependerá de lo que haga la Cato en este partido, puede escribir su propia historia“, indicó Gorosito a El Mercurio.

Si bien Pipo Gorosito sabe de las fortalezas futbolísticas del equipo de la Ribera, cree que Universidad Católica puede avanzar de ronda en Buenos Aires. ““Boca presiona mucho, es un equipo muy grande, que tiene una historia, pero la historia se escribe a diario, no con el pasado ni con el futuro; será muy difícil, seguramente, pero son 11 contra 11 y el que juegue mejor ganará”, cerró.

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Boca derrotó por 2-1 a U. Católica en Chile. Imagen: Photosport

Boca Juniors recibirá a Universidad Católica este jueves 28 de mayo a las 20:30 horas de Chile, en La Bombonera. Los Xeneizes no tienen margen de error y solo un triunfo los posicionará entre los 16 mejores de América. Los Cruzados intentarán arruinarles la fiesta.