Al otro lado de la Cordillera revelaron las razones detrás del mal momento del volante chileno, que no se descarta su salida tras el Mundial 2026.

Para el partido más importante de esta temporada para Boca Juniors, este jueves ante Universidad Católica por Copa Libertadores, su entrenador Claudio Úbeda no tiene en su consideración al volante chileno Williams Alarcón.

Un panorama que se ha repetido a lo largo de la presente campaña con el ex Colo Colo. A las pruebas nos remitimos, en lo que va del semestre apenas suma 416 minutos en el campo durante seis juegos, cinco por el torneo local y uno por Copa Argentina.

En ese ámbito, el medio trasandino DSports aclaró que la postura del cuerpo técnico de Úbeda es que “corre muy por detrás del resto del plantel“. Tanto así que si bien estará en la banca ante la UC, no está entre las primeras opciones para jugar en Boca.

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El duro momento que vive Alarcón en Boca

Por su parte, el medio partidario Planeta Boca aclara sobre el chileno que “aunque la rotación que aplicó Claudio Úbeda le dio bastantes minutos en este último tiempo, nunca pudo afianzarse pese a que tuvo varias chances de poder demostrarle al DT que podía competir por un lugar en el equipo titular”.

“En los últimos partidos importantes que tuvo Boca, el volante trasandino no sumó ni un minuto a pesar de ser citado para cada encuentro”, aclara el medio sobre Alarcón quien podría salir del club a mitad de año, con la opción incluso de volver a nuestro país.

Recordemos que el cuadro xeneize lo compró a Huracán a comienzos del 2025, a quien le pagó US$5.5 millones de dólares y le hizo un contrato hasta el 31 de diciembre del 2028. Actualmente, el valor de mercado que tiene supera los US$3 millones de la moneda estadounidense.

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Williams Alarcón fuera de la consideración en Boca para Copa Libertadores (Getty Images)

En síntesis