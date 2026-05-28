Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chilenos por el mundo

Williams Alarcón y su duro panorama en Boca: En Argentina lo liquidan y piden su salida

Al otro lado de la Cordillera revelaron las razones detrás del mal momento del volante chileno, que no se descarta su salida tras el Mundial 2026.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Williams Alarcón relegado al ostracismo en Boca Juniors.
© Getty ImagesWilliams Alarcón relegado al ostracismo en Boca Juniors.

Para el partido más importante de esta temporada para Boca Juniors, este jueves ante Universidad Católica por Copa Libertadores, su entrenador Claudio Úbeda no tiene en su consideración al volante chileno Williams Alarcón.

Un panorama que se ha repetido a lo largo de la presente campaña con el ex Colo Colo. A las pruebas nos remitimos, en lo que va del semestre apenas suma 416 minutos en el campo durante seis juegos, cinco por el torneo local y uno por Copa Argentina.

En ese ámbito, el medio trasandino DSports aclaró que la postura del cuerpo técnico de Úbeda es que “corre muy por detrás del resto del plantel“. Tanto así que si bien estará en la banca ante la UC, no está entre las primeras opciones para jugar en Boca.

Católica va por jugador de Boca Juniors tras Copa Libertadores: “Oportunidad de mercado”

ver también

Católica va por jugador de Boca Juniors tras Copa Libertadores: “Oportunidad de mercado”

El duro momento que vive Alarcón en Boca

Por su parte, el medio partidario Planeta Boca aclara sobre el chileno que “aunque la rotación que aplicó Claudio Úbeda le dio bastantes minutos en este último tiempo, nunca pudo afianzarse pese a que tuvo varias chances de poder demostrarle al DT que podía competir por un lugar en el equipo titular”.

“En los últimos partidos importantes que tuvo Boca, el volante trasandino no sumó ni un minuto a pesar de ser citado para cada encuentro”, aclara el medio sobre Alarcón quien podría salir del club a mitad de año, con la opción incluso de volver a nuestro país.

Recordemos que el cuadro xeneize lo compró a Huracán a comienzos del 2025, a quien le pagó US$5.5 millones de dólares y le hizo un contrato hasta el 31 de diciembre del 2028. Actualmente, el valor de mercado que tiene supera los US$3 millones de la moneda estadounidense.

Publicidad
Williams Alarcón fuera de la consideración en Boca para Copa Libertadores (Getty Images)

Williams Alarcón fuera de la consideración en Boca para Copa Libertadores (Getty Images)

En síntesis

  • El técnico de Boca, Claudio Úbeda no considera a Williams Alarcón para el crucial duelo ante la UC.
  • El chileno ha sumado muy pocos minutos y no logra afianzarse.
  • El ex Colo Colo podría salir de Argentina y regresar al país en julio.
Lee también
Felipe Loyola responde al interés de Boca Juniors: "Se verá..."
Selección Chilena

Felipe Loyola responde al interés de Boca Juniors: "Se verá..."

Palacios a Colo Colo: Boca exige y otro chileno lo complica
Colo Colo

Palacios a Colo Colo: Boca exige y otro chileno lo complica

Se muestra en Chile: llega oferta por una figura de la Roja
Selección Chilena

Se muestra en Chile: llega oferta por una figura de la Roja

"Pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final..."
Alexis Sánchez

"Pareció un exfutbolista sobre el césped, pero en el tramo final..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo