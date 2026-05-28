El argentino Juan José Luvera asumió en el Uní-Uní para levantar el vuelo en la Primera B con una clara línea de acción. Aunque espera margen después de jugar ante Puerto Montt.

Unión San Felipe cambió de director técnico en la Primera B y la salida de Luis Landeros fue en medio de una tremenda polémica iniciada por el dueño de la institución, el dirigente argentino Raúl Delgado. El otrora secretario de medios del gobierno de Carlos Menem en Argentina dio una entrevista.

Y literalmente lapidó a Landeros, quien a las horas de esas declaraciones, fue cesado de su cargo. En ese contexto, el cuadro aconcagüino apostó por Juan José Luvera, quien ya comenzó su ciclo. “Muy agradecido de esta posibilidad de venir“, le dijo el DT a San Felipe al día.

“Es un club que tiene todas las condiciones idóneas para desarrollar la tarea. Tenemos pocos días y un compromiso importante con Puerto Montt, que viene peleando en la parte alta. Después tenemos una semana larga”, aseguró el exentrenador de Huachipato, Deportes La Serena y Santiago City, entre otros.

Juan José Luvera afina detalles para su debut en San Felipe. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“En esa semana podemos empezar a darle forma al equipo dentro de nuestras características. Vamos a tener todo el esfuerzo a disposición. Verán un equipo que va a saber a qué juega“, apuntó Luvera, quien en Chile también trabajó en Huachipato. Y también contabiliza experiencia en Perú.

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Luvera habla de sus metas con San Felipe en la Primera B

Juan José Luvera sabe que el trabajo no es fácil para despegar junto a Unión San Felipe en la Primera B. De todas maneras, hay cuestiones que lo hacen confiar. “Es una ciudad muy linda a la cual conozco”, aseguró el entrenador rosarino de 45 años.

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“Vi un grupo hoy y tenemos una ardua tarea hacia adelante. Con mucho trabajo y con fe podemos hacer grandes cosas con San Felipe”, fue el deseo que manifestó Luvera, quien ya debe corregir detalles para un desafío complicado: recibir a un club que también cambió de entrenador.

Juan José Luvera en Huachipato. (Jorge Loyola/Photosport).

Aunque la salida de Emiliano Astorga fue por razones personales, a diferencia de los malos resultados que detonaron en el adiós de Landeros. Para colmo, el Uní-Uní debe redimirse de un 5-0 que le propinó Deportes Temuco en el estadio Germán Becker.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Unión San Felipe tiene 12 puntos al cabo de 13 partidos en la Primera B 2026.