El DT se las cantó clarita al volante que dejó el equipo sorpresivamente. Será refuerzo piducano en las próximas horas, con la misión de escapar del descenso.

Luis Marcoleta sigue firme en su lucha por devolver a Deportes Antofagasta al fútbol grande. Con buena campaña en Primera B, el DT tuvo una sensible y sorpresiva baja antes de terminar la primera rueda.

Se trata de Iván Rozas, volante que anunció su salida del club y es un hecho que será el primer refuerzo de Rangers rumbo a la misión de salvarse del descenso. El DT puma no se guardó nada sobre el adiós del formado en la U de Chile.

“Lo de Iván (Rozas) obedece exclusivame a una decisión personal, él tomó la decisión de desligarse de la institución”, partió diciendo a Liga Sports. Fue ahí que tiró un sutil palo, aunque siempre con el respeto que lo caracteriza.

Marcoleta feliz con los suyos

Con miras al resto del torneo peleando por subir, y ya sin Iván Rozas, Luis Marcoleta golpeó la mesa en Depotes Antofagasta. El DT solo se enfoca en su meta como el “Señor de los Ascensos” en la Primera B.

“Yo comparto la visión del equipo, que aquí estamos los que queremos estar. Quien no quiera, por diferentes razones que son muy entendibles, se respetan”, lanzó el DT.

Publicidad

Publicidad

Pero no se quedó ahí. El estratega que tiene a los pumas cuarto y a tres puntos de la cima, dijo que “soy partidario de eso, en mis principios personales, yo estoy donde quiero y donde no me quieren, no estaré”.

ver también Homenaje tras firmar convenio: popular club del fútbol chileno lanza camiseta inspirada en el Ejército

“Se respetó lo de Iván (Rozas) y que le vaya muy bien en sus anhelos, pero no nace de la institución”, cerró. Deportes Antofagasta visitará a Curicó Unido el lunes 1 de julio, a las 19.00 horas.