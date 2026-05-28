El equipo sufrió recientemente una importante baja tras la salida de Emiliano Astorga, situación que abrió rápidamente las especulaciones sobre su reemplazo, con distintos nombres sonando para asumir el banquillo.

Recientemente, una inesperada baja sorprendió a los hinchas de Deportes Puerto Montt luego de que se revelara que Emiliano Astorga dejó el banquillo del club por motivos familiares. La salida del experimentado entrenador generó rápidamente incertidumbre en torno al futuro de la escuadra sureña.

Tras su partida, Emilio Mancilla asumió momentáneamente como director técnico interino, mientras comenzaron a surgir distintos nombres como posibles reemplazantes para tomar el mando del equipo.

Sin embargo, según informó el medio PrimeraBChile, el club aún no inicia negociaciones formales con ningún candidato y la situación podría dar un giro en los próximos días.

El futuro del banquillo de Puerto Montt

El medio reveló aún no hay nada concreto, a pesar de que suenan nombres como Cristian Muñoz y Patricio Almendra. “Es más, Deportes Puerto Montt no descarta ratificar en el cargo a Mancilla; todo dependerá de los resultados que obtenga en estas dos fechas”.

“En ese escenario, también por ahora es imposible adelantar algún nombre de potencial refuerzo para los sureños”, señaló PrimeraBChile.

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El presente de Puerto Montt

La escuadra sureña actualmente se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones, instalándose en zona de liguilla y manteniéndose muy cerca del líder, Santiago Wanderers, que suma 25 puntos.

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Por lo mismo, llamó la atención la renuncia de Astorga. Ante esto, la escuadra despidió al DT en sus redes con un contundente mensaje. “Valoramos profundamente su profesionalismo, dedicación y calidad humana durante esta etapa al mando de nuestra institución”.

“El profesor Astorga deja la dirección técnica del primer equipo por motivos personales y familiares, razones que respetamos plenamente como club, cerrando un ciclo cuyo trabajo será valorado con el paso del tiempo dentro de la historia albiverde”.