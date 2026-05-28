El nuevo gran ranking de Alejandro Tabilo tras su triunfo “gratis” en Roland Garros

El número 1 del tenis chileno avanza en la clasificación mundial gracias a la baja de Valentin Vacherot en la segunda ronda.

Una emocionante jornada se desarrolla en Roland Garros este jueves, donde la gran sorpresa fue la eliminación del italiano Jannik Sinner, a manos del argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El número 1 del mundo se fue en cinco sets ante el zurdo, golpeado por mareos y el fuerte calor que se sintió en París. Su derrota deja abierto el cuadro y muchos se frotan las manos.

Uno de los testigos de todo lo ocurrido en Bois de Boulogne es Alejandro Tabilo, quien clasificó sin jugar a la tercera ronda tras la baja de Valentin Vacherot, quien se restó del partido por problemas físicos.

ver también Alejandro Tabilo choca en Roland Garros con Moïse Kouamé, la joya francesa que jugó 5 horas

El nuevo ranking de Alejandro Tabilo en la ATP

Alejandro Tabilo recibe noticias positivas por su clasificación “gratis” a la tercera ronda de Roland Garros, debido a que avanza peldaños en el ranking mundial de la ATP.

El escalafón se mueve en vivo y el chileno crece en el listado, debido a que por su triunfo sin jugar ante Vacherot ahora es el número 33° del planeta, subiendo tres casilleros y llega a los 1.328 puntos.

Alejandro Tabilo sigue firme en Roland Garros. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Tabilo ahora se concentra para su partido por la tercera fase ante la gran joya del tenis francés, el joven de 17 años Moïse Kouamé, quien jugó cinco horas para eliminar al paraguayo Daniel Vallejo.

En el caso que Tabilo logre vencer a Kouamé este sábado en Roland Garros, volverá a trepar en el ranking live y quedará cerca del puesto 30° del mundo.

En síntesis

El italiano Jannik Sinner quedó eliminado en Roland Garros ante Juan Manuel Cerúndolo.

quedó eliminado en Roland Garros ante Juan Manuel Cerúndolo. El tenista Alejandro Tabilo clasificó directamente a tercera ronda por baja de Valentin Vacherot.

clasificó directamente a tercera ronda por baja de Valentin Vacherot. El chileno subió al puesto 33° del ranking ATP en vivo tras avanzar de ronda.

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