El exdelantero de Universidad Católica anunció su retiro del fútbol profesional y reveló que comenzará una nueva etapa enfocada en proyectos personales y laborales fuera de las canchas.

Una inesperada noticia remeció a los hinchas de Universidad Católica luego de que el exdelantero Franco Di Santo confirmó oficialmente su retiro del fútbol profesional tras dos años sin club.

El atacante argentino confirmó que, tras una extensa trayectoria en distintos clubes y ligas del mundo, decidió poner fin a su carrera y colgar los botines.

“Hoy en día, una lesión no me permite seguir haciendo una de las cosas que más feliz me hacía en la vida. No obstante, la verdad es que estoy tratando, al igual que en el fútbol, de darle para adelante”, explicó en sus redes.

La nueva vida de Di Santo

En sus redes, el jugador habló sobre su nueva etapa profesional donde señaló: “La vida sigue… y con más ganas que nunca”.

“Después de muchos años siendo parte de una historia que se fue construyendo en silencio, hoy comienza una etapa distinta para mí. Una etapa donde paso a involucrarme de lleno y a tomar un rol mucho más importante dentro de nuestra desarrolladora inmobiliaria”.

“Se vienen proyectos, ideas y sueños enormes. Espero que me acompañen en este nuevo capítulo, que en realidad empezó hace mucho tiempo, pero que hoy me toca liderar de otra manera. Gracias, como siempre, por estar”.

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Di Santo jugó durante el 2023 con la UC/Photosport

La carrera de Franco Di Santo

El delantero inició su carrera en las divisiones menores de Godoy Cruz, para luego dar el salto a Audax Italiano. Más tarde continuó su trayectoria en el fútbol inglés, donde defendió las camisetas de clubes como Chelsea, Blackburn Rovers y Wigan Athletic.

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Además, tuvo pasos por el fútbol alemán, jugando en equipos como Werder Bremen y Schalke 04. En 2023 arribó a Universidad Católica, mientras que en 2024 dejó la escuadra cruzada para sumarse a Independiente Rivadavia, club donde disputó el último partido de su carrera profesional.

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